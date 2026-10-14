OLAYLAR

1066 - Hastings Muharebesi ile Normanların İngiltere'yi fethi başladı.

1586 - Mary Stuart, kardeşi I. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunduğu suçlamasına karşı savunma vermeyi kabul etti.

1808 - Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.

1882 - Pencap Üniversitesi (Pakistan) kuruldu.

1912 - Eski başkan Theodore Roosevelt, John Flammang Schrank tarafından vurularak hafif yaralandı. Roosevelt, göğsündeki taze yara ve içindeki mermi ile planlanan konuşmasını yaptı.

1913 - Birleşik Krallık'ta kömür madeni kazası; 439 kişi öldü.

1915 - I.Dünya Savaşı: Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletleri'ne katıldı.

1920 - Finlandiya ve Sovyet Rusya, bazı bölgeleri değiştirerek sınırı belirleyen, Tartu Antlaşması'nı imzaladı.

1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü, Büyük Menderes nehri üzerinde yapıldı.

1926 - Türk Kanunu Medenisi'ne göre ilk medeni nikâh, Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı.

1933 - Almanya, Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı.

1940 - II. Dünya Savaşı: The Blitz adı verilen Almanların Londra'yı bombardımanı sırasında, Londra metrosu'nun Balham İstasyonu'nda 66 kişi öldü.

1944 - Generalfeldmarschall Erwin Rommel öldü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Britanya Ordusu Atina'ya girdi.

1947 - Amerikalı test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.

1950 - Kore'ye Türk askerî birliği ulaştı.

1956 - Hindistan'da Dokunulmazlar kastının lideri Bhimrao Ramji Ambedkar, 385.000 takipçisi ile birlikte Budizme geçti.

1958 - ABD, Nevada'da bir yeraltı nükleer deneme yaptı.

1960 - Yassıada Yargılamaları başladı. İlk dava Afgan Kralı'nın Celâl Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışıyla ilgili "Köpek Davası" idi.

1964 - Martin Luther King, şiddetsizlik yoluyla ırksal eşitsizlikle mücadele ettiği için Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1964 - Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı, yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksey Kosigin Başbakan oldu.

1964 - Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda, Türk Serbest Güreş Millî Takımı şampiyon oldu.

1968 - Amerikalı astronotların yörüngedeki ilk canlı TV yayını Apollo 7 ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1968 - Amerikalı Jim Hines, Meksiko'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, 100 m'de 10 saniyenin altına inen (9,95 s) ilk kişi oldu. Hines, bu unvanı 1983'e kadar koruyabildi.

1968 - Avustralya'nın Meckering kentinde 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

1969 - Olof Palme İsveç Başbakanı oldu.

1973 - Genel seçimler sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi 185, Adalet Partisi 149, Millî Selamet Partisi 48, Demokratik Parti 45, Cumhuriyetçi Güven Partisi 13, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Türkiye Birlik Partisi 1 Milletvekilliği kazandı. 6 Milletvekili de bağımsız olarak seçildi.

1973 - Kutsal Yom Kippur gününde, Mısır ve Suriye orduları İsrail'e saldırdı.

1973 - Tayland'da üniversite öğrencilerinin demokratik bir hükûmet için gerçekleştirdikleri ayaklanmada, 77 kişi öldü, 857 kişi yaralandı.

1980 - Diyarbakır'a kaçırılan Türk Hava Yolları'na ait "Diyarbakır" uçağına operasyon düzenlendi. Kökten dinci oldukları öne sürülen 4 hava korsanı yakalandı. Operasyon sırasında bir yolcu öldü.

1981 - Hüsnü Mübarek, Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinin bir hafta sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı oldu.

1982 - Yaşar Kemal, Fransa'da Uluslararası Cino del Duca Ödülü'nü kazandı.

1987 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'e verildi.

1987 - Yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı, Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.

1991 - Birmanya muhalefet lideri Aung San Suu Kyi, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

1994 - Yaser Arafat, İzak Rabin ve Şimon Perez, Oslo Anlaşmalarının gerçekleşmesindeki ve gelecekteki Filistin öz yönetiminin çerçevelenmesindeki rollerinden dolayı Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2003 - Chicago'da oynanan Amerika Ulusal Beyzbol Ligi maçında, "Steve Bartman Olayı" olarak adlandırılan skandal gerçekleşti.

2012 - Felix Baumgartner, stratosferdeki bir balondan Dünya'ya başarıyla atladı.

2017 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da toplu taşıma araçlarının kullandığı istasyon yakınlarında bomba yüklü kamyon ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 512 kişi öldü, 316 kişi yaralandı ve 62 kişi ise kayboldu.

2022 - Bartın'ın Amasra ilçesinde bir madende patlama meydana geldi.

DOĞUMLAR

1420 - Tomás de Torquemada, İspanyol din adamı ve İspanyol engizisyonu'nun lideri (ö. 1498)

1427 - Alesso Baldovinetti, İtalyan ressam (ö. 1499)

1542 - Ekber Şah, Babür İmparatorluğu'nun 3. Hükümdarı (ö. 1605)

1630 - Sophia, Hannover'in hükümdarı Elektör Ernest Augustus'un eşi (ö. 1714)

1633 - II. James, İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı (ö. 1701)

1643 - I. Bahadır Şah, Babür İmparatorluğu'nun 7. Şahı (ö. 1712)

1644 - William Penn, İngiliz girişimci, filozof ve dinbilimci (ö. 1718)

1712 - George Grenville, İngiliz siyasetçi (ö. 1770)

1784 - VII. Fernando, İspanya Kralı (ö. 1833)

1791 - Friedrich Parrot, Alman doğa bilimci ve gezgin (ö. 1841)

1801 - Joseph Plateau, Belçikalı fizikçi (ö. 1883)

1812 - Carl Christoffer Georg Andræ, Danimarkalı siyasetçi ve matematikçi (ö. 1893)

1824 - Adolphe Monticelli, Fransız ressam (ö. 1886)

1867 - Masaoka Shiki, Meiji döneminde yaşamış Japon şair, yazar ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1902)

1871 - Alexander (von) Zemlinsky, Avusturyalı besteci ve orkestra şefi (ö. 1942)

1873 - Jules Rimet, Fransız futbol yönetici ve FIFA'nın 3. Başkanı (ö. 1956)

1876 - Jules Bonnot, Fransız anarşist ve haydut (ö. 1912)

1879 - Rafael de Nogales Méndez, Venezuelalı asker ve yazar (ö. 1936)

1882 - Éamon de Valera, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık lideri (ö. 1975)

1888 - Kathleen Mansfield, Yeni Zelandalı modernist kısa öykü yazarı (ö. 1923)

1890 - Dwight Eisenhower, ABD'nin 34. Başkanı (ö. 1969)

1893 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1993)

1894 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (ö. 1962)

1900 - William Edwards Deming, Amerikalı istatistikçi (ö. 1993)

1906 - Hannah Arendt, Alman siyaset bilimcisi (ö. 1975)

1906 - Hasan el-Benna, Mısırlı siyasi ve dini lider (Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu) (ö. 1949)

1910 - John Wooden, Eski Amerikalı basketbol oyuncusu ve antrenörü (ö. 2010)

1911 - Le Duc Tho, Vietnamlı devrimci, diplomat ve politikacı (ö. 1990)

1914 - Raymond Davis Jr., Amerikalı fizikçi (ö. 2006)

1915 - Loris Francesco Capovilla, İtalyan Kardinal (ö. 2016)

1916 - C. Everett Koop, Amerikalı çocuk hastalıkları doktoru (ö. 2013)

1917 - Violeta Parra, Şilili folk müziği sanatçısı (ö. 1967)

1925 - Nevzat Atlığ, Türk bestekâr (ö. 2023)

1927 - Roger Moore, İngiliz sinema oyuncusu (ö. 2017)

1930 - Joseph Mobutu, Zaire Devlet Başkanı (ö. 1997)

1930 - Robert Parker, Amerikalı rhythm and blues şarkıcısı ve müzisyen (ö. 2020)

1938 - Farah Diba, İran Kraliçesi

1939 - Ralph Lauren, Amerikalı moda tasarımcısı

1940 - Cliff Richard, İngiliz pop müzik şarkıcısı

1943 - Muhammed Hatemi, İran'nin 5. cumhurbaşkanı

1944 - Udo Kier, Alman oyuncu (ö. 2025)

1945 - A. J. T. Johnsingh, Hint bilim adamı ve yazar (ö. 2024)

1946 - François Bozizé, 2003-2013 yılları arası Orta Afrika Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı

1946 - Craig Venter, Amerikalı biyolog ve iş adamı (ö. 2026)

1947 - Nikolai Volkoff, Hırvat-Yugoslav asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2018)

1948 - Engin Arık, Türk fizikçi (ö. 2007)

1952 - Harry Anderson, Amerikalı oyuncu ve sihibaz (ö. 2018)

1952 - Nikolay Andrianov, Sovyet/Rus jimnastikçi (ö. 2011)

1954 - Mordehay Vanunu, İsrailli nükleer teknisyen

1956 - Haydar Ergülen, Türk şair ve yazar

1956 - Ümit Besen, Türk müzisyen

1959 - A. J. Pero, Amerikalı baterist ve müzisyen (ö. 2015)

1961 - Emel Müftüoğlu, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1962 - Trevor Goddard, İngiliz oyuncu (ö. 2003)

1963 - Deniz Oral, Türk oyuncu

1964 - Neşe Erberk, Türk manken

1965 - Steve Coogan, İrlanda asıllı İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmeni

1965 - Karyn White, Amerikalı R&B şarkıcısı ve söz yazarı

1969 - Viktor Onopko, Eski Rus savunma oyuncusu

1970 - Anzhela Atroshchenko, Belarus asıllı Türk atlet

1970 - Jim Jackson, ABD uyruklu basketbolcu

1971 - Jorge Costa, Portekizli millî futbolcu (ö. 2025)

1974 - Jessica Drake, Amerikalı porno yıldızı

1974 - Tümer Metin, Türk futbolcu

1978 - Paul Hunter, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu (ö. 2006)

1978 - Usher, Amerikalı R&B şarkıcısı

1979 - Kemal Doğulu, Türk şarkıcı ve fotoğrafçı

1979 - Stacy Keibler, Amerikalı oyuncu, model, eski profesyonel güreşçi ve şarkıcı-söz yazarı

1979 - Rodrigo Tello, Şilili futbolcu

1980 - Ben Whishaw, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu

1980 - Cansu Dere, Türk oyuncu

1983 - Betty Heidler, Alman çekiç atıcı

1988 - Ceyda Ateş, Türk oyuncu

1992 - Esra Bilgiç, Türk oyuncu

1992 - Ahmed Musa, Nijeryalı futbolcu

1993 - Charlie Kirk, Amerikalı aktivist, yazar ve medya kişiliği (ö. 2025)

1998 - Victor Nelsson, Danimarkalı millî futbolcu

2003 - Wu Yize, Çinli snooker oyuncusu

2004 - Gabriel Bortoleto, Brezilyalı Formula 1 pilotu

ÖLÜMLER

996 - Aziz, 21 Aralık 975 - 14 Ekim 996 arasında beşinci Fatımi halifesi (d. 955)

1066 - Harold Godwinson, İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralı (d. 1022)

1077 - Andronikos Dukas, Bizanslı protovestiarios ve protoproedros

1092 - Nizam-ül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin Farsi Veziri (d. 1018)

1095 - I. Béatrix, Bigorre kontesi (d. 1064)

1240 - Raziye Begüm, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarı (d. y. 1205)

1669 - Antonio Cesti, İtalyan besteci (d. 1623)

1817 - Fyodor Uşakov, Rus amiral (d. 1744)

1925 - Eugen Sandow, Amerikalı vücut geliştirme sporcusu (d. 1867)

1931 - Mehmet Ruhi Arel, Türk ressam (d. 1880)

1944 - Erwin Rommel, Alman Generalfeldmarschall (Çöl Tilkisi lakaplı) (intihar) (d. 1891)

1953 - Kyūichi Tokuda, Japon komünist devrimci, siyasetçi ve hukukçu (d. 1894)

1956 - Jeanne d'Alcy, Fransız film oyuncusu (d. 1865)

1959 - Errol Flynn, Avustralyalı aktör (d. 1909)

1959 - Osman Nihat Akın, Türk besteci (d. 1905)

1960 - Abram İoffe, Sovyet Rus fizikçi (d. 1880)

1961 - Paul Ramadier, Fransız siyasetçi ve Başbakan (d. 1888)

1967 - Kazım Nami Duru, Türk gazeteci, yazar ve eğitimci (d. 1875)

1967 - Marcel Aymé, Fransız yazar (d. 1902)

1974 - Settar Behlulzade, Azeri ressam (d. 1909)

1976 - Edith Evans, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1888)

1977 - Bing Crosby, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1903)

1981 - Hüseyin Nail Kubalı, Türk akademisyen (d. 1903)

1984 - Martin Ryle, İngiliz radyo gök bilimci (d. 1918)

1990 - Leonard Bernstein, Amerikalı besteci (d. 1918)

1997 - Harold Robbins, Amerikalı roman yazarı (d. 1916)

1999 - Julius Nyerere, Tanzanyalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1922)

2002 - Orhan Aldinç, Türk gazeteci (d. 1929)

2006 - Cahit Talas, Türk akademisyen ve siyasetçi (eski Çalışma Bakanı) (d. 1917)

2006 - Selahattin İçli, Türk bestekâr (d. 1923)

2007 - Big Moe, Amerikalı siyahi rap müzisyeni ve şarkıcısı (ö. 1974)

2009 - Lou Albano, Amerikalı profesyonel güreşçi, yönetici ve oyuncu (d. 1933)

2010 - Simon MacCorkindale, İngiliz oyuncu (d. 1952)

2010 - Benoit Mandelbrot, Polonya doğumlu Fransız ve Amerikalı bilim insanı ve matematikçi (d. 1924)

2013 - Bruno Metsu, eski Fransız futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)

2014 - Doğan Güreş, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı (d. 1926)

2014 - Isaiah "Ikey" Owens, Amerikalı müzisyen ve albüm yapımcısı (d. 1975)

2014 - Elizabeth Peña, Amerikalı oyuncu (d. 1959)

2014 - Hüseyin Üzmez, Türk yazar ve avukat (d. 1931)

2015 - Nurlan Balgimbayev, 10 Ekim 1997'den 1 Ekim 1999'a kadar Kazakistan başbakanı (d. 1947)

2015 - Mathieu Kérékou, Beninli siyasetçi (d. 1933)

2016 - Jean Alexander, İngiliz oyuncu (d. 1926)

2016 - Pierre Étaix, Fransız komedyen, palyaço ve film yapımcısı (d. 1928)

2016 - Ümit Utku, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1929)

2018 - Milena Dravić, Sırp kadın oyuncu (d. 1940)

2018 - Gerben Hofma, eski Hollandalı millî futbolcu (d. 1925)

2018 - Mel Ramos, Figüratif tarzda çalışan Amerikalı ressam (d. 1935)

2019 - Harold Bloom, Amerikalı eleştirmen (d. 1930)

2019 - İgor Kaleşin, Sovyet-Rus profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1952)

2019 - Sulli, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı (d. 1994)

2020 - Rhonda Fleming, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1923)

2020 - Herbert Kretzmer, Güney Afrika doğumlu İngiliz söz yazarı ve gazeteci (d. 1925)

2020 - Kuniwo Nakamura, Palaulu siyasetçi (d. 1943)

2020 - Mahmoud Yassine, Mısırlı aktör (d. 1941)

2021 - Lee Wan-koo, Güney Koreli bir politikacı (d. 1950)

2022 - Alfredo Chiappori, İtalyan hicivci çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1943)

2022 - Robbie Coltrane, İskoç oyuncu (d. 1950)

2022 - Jan van der Graaf, Hollandalı protestan kilise yöneticisi, mühendis ve yazar (d. 1937)

2022 - Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi, Irak ve Şam İslam Devleti'nin 3. lideri (d. 1980)

2022 - Alexandros Nikolaidis, Yunan profesyonel tekvandocu (d. 1979)