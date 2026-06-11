OLAYLAR

MÖ 1184 - Truva Savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.

1509 - İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.

1868 - Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.

1898 - Çin'de liberaller, İmparator Guangxu'nun davetiyle iş başına geldi ve "Yüz Gün Reformu" olarak bilinen dönemi başlattılar.

1901 - Yeni Zelanda, Cook Adaları'nı topraklarına katmıştır.

1913 - 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun Komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikast ile öldürüldü.

1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansı'na katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.

1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.

1930 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1933 - Cumhuriyet'in ilanının 10. Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu çıkarıldı.

1933 - İller Bankası kuruldu.

1937 - Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Britanya Kuvvetleri, İtalya'daki Cenova ve Torino kentlerini bombaladı. İtalya Hava Kuvvetleri, Malta adasına ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç, iki ay süren direnişin ardından Alman Orduları'na teslim oldu.

1945 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmalara neden olan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1954 - Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.

1960 - 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1963 - Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Zafer gazetesini kapattı. İstanbul Üniversitesi askeri kordon altına alındı.

1970 - Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.

1970 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yapılması, Türkiye İşçi Partisi'nin 4 Milletvekili dışında 230 oyla kabul edildi. Yasada yapılan değişiklikler, kısa adı DİSK olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlıyordu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 15 Haziran'da eylem kararı aldı.

1973 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Aralarında Adalet Partisi İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 12 kişi öldürüldü.

1973 - Güney Afrika'da siyahi rektör atanmasını isteyen 1500 öğrenci, üniversiteden uzaklaştırıldı.

1978 - 3 bin hükümlünün yararlanacağı yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı.

1979 - Cumhuriyet tarihinin 5. devalüasyonu yapıldı; Türk lirası'nın 1 Dolar karşılığı değeri 47 lira 10 kuruş oldu.

1981 - Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklandı.

1982 - E.T. filmi ABD'de gösterime girdi. Melissa Mathison'ın öyküsünü Steven Spielberg sinemaya uyarlamış ve film 4 Oscar kazanmıştır. Ayrıca, filmdeki kahraman kısa bir süreliğine ikon olmuştur.

1982 - Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi.

1987 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye'yi yeniden "İşçi haklarını çiğneyen ülkeler" listesine aldı. Gerekçe; iş yasalarıyla anayasa maddelerinin Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olmasıydı.

1997 - Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay'ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997 - Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

1998 - Hükûmetin verdiği yüzde 20 zamma tepki gösteren memurlar, iş bırakma eylemi yaptılar.

1999 - Bakanlar Kurulu, 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

2001 - 5 Aralık 1791 yılında 35 yaşındayken ölen dahi besteci Mozart'ın ölüm nedeni olarak Trişinoz hastalığı gösterildi.

2001 - İlaria Alpi Uluslararası Özel Ödülü'nün 7.si Türkiye'den Nadire Mater ile İspanya'dan Carmen Gurruchaga'ya verildi.

2004 - Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç'in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68'lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.

2010 - 2010 FIFA Dünya Kupası, Güney Afrika - Meksika maçı ile başladı.

2017 - Porto Riko Eyalet Referandumu yapıldı.

DOĞUMLAR

1456 - Anne Neville, Galler Prensesi, (ö. 1485)

1572 - Ben Jonson, İngiliz yazar (ö. 1637)

1659 - Yamamoto Tsunetomo, Japon samuray (ö. 1719)

1662 - Tokugawa Ienobu, Tokugawa Şogunluğu'nun 6. şogun (ö. 1712)

1776 - John Constable, İngiliz ressam (ö. 1837)

1811 - Vissarion Belinski, Rus eleştirmen ve gazeteci (ö. 1848)

1815 - Julia Margaret Cameron, İngiliz fotoğrafçı (ö. 1879)

1842 - Karl von Linde, Alman mucit (ö. 1934)

1847 - Millicent Fawcett, İngiliz feminist (ö. 1929)

1864 - Richard Strauss, Alman besteci (ö. 1949)

1870 - Tokála Lúta, Oglala Lakotalarından Siyu yorumcu, oyuncu ve Siyu Kızılderili hakları savunucusu (ö. 1976)

1874 - Helen Bradford Thompson Woolley, Amerikalı psikolog (ö. 1947)

1876 - Alfred Louis Kroeber, Amerikalı antropolog (ö. 1960)

1880 - Jeannette Rankin, Amerikalı feminist siyasetçi (ö. 1973)

1881 - Mordecai Kaplan, Amerikalı haham, eğitimci ve ilahiyatçı (ö. 1983)

1884 - Werner Issel, Alman mimar (ö. 1974)

1888 - Bartolomeo Vanzetti, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (ö. 1927)

1899 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1972)

1910 - Jacques-Yves Cousteau, Fransız kaşif, bilim insanı ve film yapımcısı (ö. 1997)

1923 - Özdemir Asaf, Türk şair (ö. 1981)

1928 - Fabiola, Belçika'nın eski kraliçesi (ö. 2014)

1929 - Ayhan Şahenk, Türk iş insanı (ö. 2001)

1931 - Enzo Benedetti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör (ö. 2017)

1932 - Athol Fugard, Güney Afrikalı oyun yazarı, romancı, oyuncu, yönetmen ve eğitimci (ö. 2025)

1933 - Erol Pekcan, Türk cazcı ve baterist (ö. 1994)

1937 - Robin Warren, Avusturalyalı patolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2024)

1939 - Jackie Stewart, İskoç Formula 1 pilotu

1942 - Feridun Şahbazyan, İranlı besteci, orkestra şefi ve performans müzisyeni (ö. 2025)

1948 - Lynsey de Paul, İngiliz rock şarkıcısı, besteci, piyanist ve söz yazarı (ö. 2014)

1957 - Müfit Erkasap, Türk teknik direktör

1959 - Hugh Laurie, İngiliz oyuncu

1960 - Mehmet Öz, Türk kalp damar cerrahı

1964 - Jean Alesi, İtalyan asıllı Fransız Formula 1 yarışçısı

1966 - Greg Grunberg, Amerikalı oyuncu

1969 - Peter Dinklage, Amerikalı film, televizyon ve tiyatro oyuncusu

1977 - Mehnaz Afşar, İranlı oyuncu

1978 - Joshua Jackson, Kanadalı-Amerikalı oyuncu

1979 - Danilo Gabriel de Andrade, Brezilyalı profesyonel futbolcu

1981 - Emiliano Moretti, İtalyan futbolcu

1982 - Marco Arment, Amerikalı web geliştiricisi

1983 - Yekaterina Yuryeva, Rus biatlet

1984 - Vágner Love, Brezilyalı futbolcu

1985 - Dzmitrıy Koldun, Beyaz Rus şarkıcı

1985 - Oswal Álvarez, Kolombiyalı futbolcu

1986 - Shia LaBeouf, Amerikalı oyuncu

1987 - Gonzalo Castro, Alman futbolcu

1987 - Marsel İlhan, Özbek asıllı Türk millî tenisçi

1987 - Robertlandy Simón, Kübalı voleybolcu

1988 - Claire Holt, Avustralyalı oyuncu ve model

1988 - Marcos Antônio Nascimento Santos, Brezilyalı eski futbolcu

1989 - Lorenzo Ariaudo, İtalyan futbolcu

1991 - Dan Howell, İngiliz YouTuber

1992 - Julian Alaphilippe, Fransız yol bisikleti ve cyclocross yarışçısı

1992 - Eugene Simon, İngiliz oyuncu

1998 - Charlie Tahan, Amerikalı oyuncu

1999 - Kai Havertz, Alman futbolcu

ÖLÜMLER

840 - Junna, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 53. imparatorudur (d. 785)

1183 - Genç Kral Henry, II. Henry ile Akitanya Düşesi Eleanor'un hayatta kalan en büyük çocukları (d. 1155)

1216 - I. Henri, Konstantinopolis'te kurulan Latin İmparatorluğu'nun 1206 ile 1216 tarihleri arasında ikinci imparatoru (d. 1174)

1345 - Aleksios Apokaukos, Bizanslı devlet adamı ve asker (d. ?)

1488 - III. James, 1460'tan 1488'e kadar İskoçya kralı (d. 1451)

1683 - Nikita Pustosvyat, Rusya'da Rus ortodoks kilisesi tarafından yapılan reformlara karşı çıkan Lipovanlar'ın lideri (d. ?)

1727 - I. George, İngiltere Kralı ve Hannover Elektörü (d. 1660)

1847 - Afonso, Brezilya İmparatorluğu tahtının veliahtı (d. 1845)

1847 - John Franklin, Britanyalı gezgin, kâşif (d. 1786)

1852 - Karl Briullov, Rus ressam (d. 1799)

1859 - Klemens von Metternich, Avusturyalı diplomat (d. 1773)

1903 - Nikolai Vasilieviç Bugaev, Rus matematikçi (d. 1837)

1903 - Aleksandar Obrenoviç, Sırbistan kralı (d. 1876)

1909 - Simon Newcomb, Kanadalı-Amerikalı astronom ve matematikçi (d. 1835)

1913 - Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı asker ve devlet adamı (ö. 1856)

1928 - Pekka Aakula, Fin siyasetçi (d. 1866)

1934 - Lev Vıgotski, Sovyet psikolog (d. 1896)

1936 - Robert E. Howard, Amerikalı yazar (d. 1906)

1955 - Pierre Levegh, Fransız yarış pilotuydu (d. 1905)

1956 - Corrado Alvaro, İtalyan romancı ve şair (d. 1895)

1963 - Thich Quang Duc, Vietnamlı Budist rahip (d. 1897)

1964 - Plaek Phibunsongkhram, 1938'den 1944'e ve 1948'den 1957'ye kadar Tayland Başbakanı olarak görev yapan Taylandlı askeri subay ve politikacı (d. 1897)

1970 - Aleksandr Kerenski, Rus siyasetçi (d. 1881)

1971 - Roland Rohn, Alman mimar (d. 1905)

1974 - Julius Evola, İtalyan politika, felsefe, tarih ve tradisyonalist bakış açısından dini konularda yazıları olan yazar (d. 1898)

1979 - John Wayne, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1907)

1988 - Giuseppe Saragat, İtalyan sosyalist politikacı (d. 1898)

1990 - Oldřich Nejedlý, Çek eski millî futbolcu (d. 1909)

1993 - Friedrich Thielen, Alman siyasetçi (d. 1916)

1999 - DeForest Kelley, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2004 - Jorge Martínez Boero, Arjantinli otomobil yarışçısı (d. 1937)

2005 - Vasco Gonçalves, Portekizli general ve siyasetçi (d. 1922)

2011 - Eliyahu M. Goldratt, İsrailli iş insanı (d. 1947)

2012 - Ann Rutherford, Kanada asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2012 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (d. 1952)

2013 - Robert Fogel, Amerikalı ekonomist (d. 1926)

2014 - Ruby Dee, Amerikalı oyuncu, yazar ve İnsan Hakları savunucusu (d. 1922)

2015 - Ornette Coleman, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1930)

2015 - Ron Moody, İngiliz oyuncu (d. 1924)

2015 - Dusty Rhodes, Amerikalı eski profesyonel güreşçi (d. 1945)

2016 - Rudi Altig, Alman profesyonel bisikletçi (d. 1937)

2016 - Christina Grimmie, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1994)

2017 - Errol Christie, Eski profesyonel İngiliz boksör ve boks antrenörü (d. 1963)

2017 - David Fromkin, Amerikalı yazar, avukat ve tarihçi (d. 1932)

2017 - Jim Graham, İskoçya doğumlu Amerikalı politikacı (d. 1945)

2018 - Oscar Furlong, Arjantinli tenis ve basketbol oyuncusu, antrenör (d. 1927)

2018 - Yvette Horner, Fransız akordeon sanatçısı (d. 1922)

2018 - Roman Kłosowski, Polonyalı oyuncu (d. 1929)

2019 - Carl Bertelsen, Danimarkalı eski futbolcu (d. 1937)

2019 - Gabriele Grunewald, Amerikalı orta mesafe koşucusu atlet (d. 1986)

2019 - Valeria Valeri, İtalyan dublaj sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)

2020 - Kraisak Choonhavan, Taylandlı siyasetçi ve müzisyen (d. 1947)

2020 - Katsuhisa Hattori, Japon klasik besteci ve hukukçu (d. 1936)

2020 - Emmanuel Issoze-Ngondet, Gabonlu diplomat ve siyasetçi (d. 1961)

2020 - Rosa Maria Sardà, İspanyol aktris, komedyen ve politik aktivist (d. 1941)

2021 - Geoffrey Edelsten, Avustralyalı girişimci ve iş adamı (d. 1943)

2021 - Kay Hawtrey, Kanadalı aktris (d. 1926)

2021 - Paola Pigni, İtalyan orta ve uzun mesafe koşucusu (d. 1945)

2021 - Lucinda Riley, Kuzey İrlandalı oyuncu ve yazardır (d. 1965)

2022 - Bernd Bransch, Doğu Almanya uyruklu eski millî futbolcudur (d. 1944)

2022 - Yuri Mamonov, Rus siyasetçi (d. 1958)

2022 - Peter Reusse, Alman aktör (d. 1941)

2023 - Suna Kan, Türk keman virtüözü (d. 1936)

2024 - Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2025 - Aliosman İmamov, Türk asıllı Bulgar siyasetçi ve akademisyen (d. 1953)

2025 - Ananda Lewis, Amerikalı televizyon sunucusu, insan hakları aktivisti ve eski model (d. 1973)