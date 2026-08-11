OLAYLAR

1473 - Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi'nde Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu yendi.

1480 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçarken Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınan Alman zırhlıları, Goeben ve Breslau'nun satın alındığı açıklandı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1923 - İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.

1929 - Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde açıldı.

1934 - Alkatraz Kuşçusu filmine konu olan, San Francisco'daki Alkatraz adası hapishanesi hizmete girdi.

1951 - Halkevleri kapatıldı ve malları Hazine'ye devredildi.

1952 - Ürdün Meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Talal'ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'i Kral seçti.

1960 - Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1963 - Çatalhöyük'te, MÖ 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.

1965 - Hendek Tatarköy (Nüzhetiye)'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün asit yüklü tanker ile çarpışması sonucu 25 yolcu asitle yanarak öldü.

1972 - Hollanda'da, Türklerle Hollandalılar çatıştı, Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100'e yakın kişi de yaralandı.

1973 - New York şehrinin Bronx ilçesindeki 1520 Sedgwick Avenue'de, DJ Kool Herc tarafından Hip Hop keşfedildi.

1976 - Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

1980 - Çin'de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.

1980 - Kilis'te Fayık Güngörmez adlı bir kişi, kardeşiyle evlenmeyip başka biriyle evlenen kadını öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1995 - Suudi Arabistan'da 4 Türk vatandaşı kılıçla başı kesilerek idam edildi. 14 Ağustos'ta da, 2 Türk vatandaşı daha aynı yöntemle idam edildi. 17 Ağustos'ta Başbakan Tansu Çiller, idamların durdurulması için Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Suudi Arabistan'a özel elçi olarak gönderdi. 20 Ağustos'ta Suudi Hükûmeti idamları durdurduğunu açıkladı.

1999 - Yüzyılın son tam güneş tutulması Türkiye’den de çeşitli illerden izlendi.

2002 - Almanya'nın Münih kentindeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazandı.

2004 - Kocaeli'nin Tavşancıl kasabasında, saat 16:51'de Başkent ve Adapazarı Ekspresleri kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazada ikisi anne ile kızı olmak üzere 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

2017 - Trabzon'nun Maçka ilçesinde PKK militanları ile çıkan çatışmada, Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1086 - V. Heinrich, Almanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1125)

1833 - Robert G. Ingersoll, "The Great Agnostic" lakaplı Amerikalı hatip, aktivist ve politik lider (ö. 1899)

1833 - Kido Takayoshi, Japon samuray ve siyasetçi (d. 1877)

1837 - Sadi Carnot, Fransız siyasetçi, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet döneminin beşinci cumhurbaşkanı (d. 1894)

1858 - Christiaan Eijkman, Hollandalı tıp adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1930)

1892 - Eiji Yoshikawa, Japon tarih romancısı (ö. 1962)

1897 - Enid Blyton, İngiliz yazar (ö. 1968)

1902 - Alfredo Binda, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı (ö. 1986)

1905 - Erwin Chargaff, Alman biyokimyacı (ö. 2002)

1912 - Eva Ahnert-Rohlfs, Alman gök bilimci (ö. 1954)

1913 - Étienne Burin des Roziers, Fransız diplomat (ö. 2012)

1925 - Arlene Dahl, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2021)

1926 - Aaron Klug, Litvanya doğumlu Britanyalı kimyager, biyofizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2018)

1932 - Fernando Arrabal, İspanyol oyun yazarı, senarist, film yönetmeni, romancı ve şair

1932 - Peter Eisenman, Amerikalı mimar ve mimarlık teorisyeni

1933 - Jerzy Grotowski, tiyatro kuramcısı, yönetmen, eleştirmen, oyuncu ve eğitimci (ö. 1999)

1935 - Erdoğan Karabelen, Türk millî basketbolcu ve atlet (ö. 2018)

1939 - James Mancham, Seyşelli gazeteci, avukat, yazar, iş insanı ve siyasetçi (ö. 2017)

1943 - Pervez Müşerref, Pakistanlı asker, siyasetçi ve Devlet Başkanı (ö. 2023)

1944 - Ian McDiarmid, İskoç tiyatro ve sinema oyuncusu

1946 - Marilyn vos Savant, Amerikalı dergi köşe yazarı, yazar, okutman ve oyun yazarı

1947 - Theo de Jong, Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1949 - Ian Charleson, İskoç aktör ve sahne sanatçısı (ö. 1990)

1950 - Steve Wozniak, ABD doğumlu bilgisayar mühendisi

1951 - Roza Domascyna, Alman şair ve çevirmen

1953 - Hulk Hogan, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2025)

1955 - Nur Yerlitaş, Türk moda tasarımcısı (ö. 2020)

1957 - Masayoshi Son, Japon iş insanı

1958 - Pascale Trinquet, Fransız eskrimci

1959 - Gustavo Cerati, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve rock müzik yapımcısı (ö. 2014)

1960 - Nathalie Coupal, Kanadalı oyuncu

1962 - Bahar Öztan, Türk oyuncu (ö. 2024)

1965 - Embeth Davidtz, Amerikalı oyuncu

1965 - Viola Davis, Amerikalı aktris ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1966 - Nigel Martyn, İngiliz eski millî kaleci

1966 - Donny McCaslin, Amerikalı jazz saksafoncusu

1966 - Juan María Solare, Arjantinli besteci ve piyanist

1967 - Massimiliano Allegri, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1967 - Ahmet Hakan, Türk gazeteci ve televizyoncu

1967 - Enrique Bunbury, İspanyol şarkıcı

1967 - Joe Rogan, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1968 - Özlem Çerçioğlu, Türk siyasetçi

1970 - Gianluca Pessotto, İtalyan futbolcu

1971Ferhat Atik, Kıbrıslı senarist, yönetmen, yazar ve araştırmacı

Alejandra Barros, Meksikalı oyuncu

1974 - Audrey Mestre, Fransız dünya rekortmeni serbest dalgıç (ö. 2002)

1976 - Iván Córdoba, Kolombiyalı futbolcu

1977 - Ventsislav Aldev, Bulgar futbolcu

1979 - Walter Ayoví, Ekvadorlu millî futbolcu

1980 - Okan Çabalar, Türk oyun yazarı ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1983 - Chris Hemsworth, Avustralyalı aktör

1984 - Nicolás Larcamón, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör

1985 - Jacqueline Fernandez, Sri Lankalı manken ve oyuncu

1986 - Luiz Rhodolfo, Brezilyalı futbolcu

1988 - Mustafa Pektemek, Türk futbolcu

1988 - Patty Mills, Avustralyalı basketbolcu

1988 - Volkan Babacan, Türk kaleci

1988 - Daniel Fanger, İsviçreli futbolcu

1991 - Cristian Tello, İspanyol futbolcu

1992 - Kim Jong-min, Güney Koreli futbolcu

1994 - Joseph Barbato, Fransız futbolcu

1998 - Enrica Rinaldi, İtalyan güreşçi

1999 - Changbin, Güney Koreli şarkıcı

2001 - Gökşen Fitik, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 480 - I. Leonidas, Sparta Kralı (d. yaklaşık MÖ 540)

353 - Magnentius, Romalı isyancı (d. 303)

1259 - Möngke, Moğol Hükümdarı (d. 1209)

1456 - János Hunyadi (Hunyadi Yanoş), Macar ordu komutanı (d. 1387)

1494 - Hans Memling, Flaman ressam (d. 1430)

1578 - Pedro Nunes, Portekizli matematikçi (d. 1502)

1850 - Atiye Sultan, II. Mahmud'un kızı (d. 1824)

1851 - Lorenz Oken, Alman doğa tarihçisi, botanist, biyolog ve ornitolog (d. 1779)

1919 - Andrew Carnegie, İskoçya doğumlu Amerikalı iş insanı ve sanayici (d. 1835)

1921 - Henry Carter Adams, Amerikalı ekonomist (d. 1851)

1937 - Edith Wharton, Amerikalı yazar ve moda tasarımcısı (d. 1862)

1956 - Jackson Pollock, Amerikalı ressam (d. 1912)

1972 - Max Theiler, Güney Afrikalı biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)

1979 - James Gordon Farrell, Britanyalı yazar (d. 1935)

1988 - Anne Ramsey, Amerikalı aktris (d. 1929)

1994 - Peter Cushing, İngiliz aktör (d. 1913)

1996 - Baba Vanga, Bulgar kadın kâhin (d. 1911)

2000 - Alim Şerif Onaran, Türk sinema kuramcısı, yazar, akademisyen ve hukukçu (d. 1924)

2005 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (d. 1942)

2008 - Dursun Karataş, Türk devrimci (d. 1952)

2009 - Aykut Oray, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1942)

2011 - Jani Lane, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1964)

2014 - Vladimir Beara, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1928)

2014 - Julia Polak, Arjantin doğumlu İngiliz patolog (d. 1939)

2014 - Robin Williams, Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1951)

2015 - Suat Geyik, Türk sinema oyuncusu (d. 1949)

2015 - Tarık Dursun K., Türk yazar ve yayıncı (d. 1931)

2017 - Abdülhüseyin Abdülrıza, Kuveytli oyuncu, komedyen ve yazar (d. 1939)

2017 - Eren Bülbül, Türk çocuk (Türk Emniyet Güçleri ile PKK üyeleri arasındaki çatışmada ölen) (d. 2002)

2017 - Yisrael Kristal, 2014'te Holokost'tan sağ kurtulan en yaşlı kişi olmuş süper asırlı İsrailli işletmeci (d. 1903)

2017 - Terele Pávez, İspanyol oyuncu (d 1939)

2018 - V. S. Naipaul, Trinidad ve Tobago asıllı Britanyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1932)

2018 - Fabio Mamerto Rivas Santos, Dominikan Roma-Katolik piskopos (d. 1932)

2019 - Bluey Adams, Avustralya futbolu oyuncusu (d. 1935)

2019 - Michael E. Krauss, Amerikalı dilbilimci (d. 1934)

2019 - Walter Martínez, Honduraslı millî futbolcu (d. 1982)

2020 - Sixto Brillantes, Filipinli avukat (d. 1939)

2020 - Belle du Berry, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve aktris (d. 1966)

2020 - Rahat Indori, Hint Bollywood söz yazarı ve Urdu dili şairi (d. 1950)

2020 - Trini López, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve aktör (d. 1937)

2020 - Cahit Tanyol, Türk şair, yazar, sosyolog, akademisyen (d. 1914)

2021 - Adela Forestello, Arjantinli bir insan hakları aktivisti (d. 1923)

2021 - Lorna Toolis, Kanadalı bir kütüphaneci ve editör (d. 1952)

2021 - Göran Zachrisson, İsveçli spor gazetecisi ve televizyon yorumcusudur (d. 1938)

2022 - Michael Badnarik, Amerikalı bilgisayar mühendisi, politik aktivist, siyasetçi ve radyocu (d. 1954)

2022 - Marco Brown, Jamaikalı siyasetçi (d. 1927)

2022 - Anne Heche, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1969)

2022 - Hana Mazi Jamnik, Sloven kayaklı koşucu (d. 2002)

2022 - Hanae Mori, Japon moda tasarımcısı (d. 1926)

2022 - Manuel Ojeda, Meksikalı aktör (d. 1940)

2022 - Jean-Jacques Sempé, Fransız karikatürist, çizer (d. 1932)

2022 - Pauline Stroud, İngiliz aktris (d. 1930)

2022 - József Tóth, Macar eski futbolcu (d. 1951)