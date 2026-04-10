OLAYLAR
837 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın yakınından geçti.
1809 - Beşinci Koalisyon Savaşı başladı.
1815 - Endonezya'da Sumbawa adasında Tambora volkanik dağı püskürdü. Dağdan çıkan lavlar, küller ve dumanların doğrudan etkilerinin yanı sıra, açlık ve salgın yaratarak 100 bin kişinin ölümüne sebep oldu.
1845 - Türk Polis Teşkilatı kuruldu.
1912 - RMS Titanic ilk seferine çıktı.
1919 - Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, Hükûmet güçlerince öldürüldü.
1928 - TBMM, Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi. Söz konusu maddeden, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, yemin ederken "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" diyecek.
1941 - Zagreb'de Hırvatistan Bağımsız Devleti'nin kuruluşu ilân edildi. Ante Paveliç önderliğindeki Ustaşa rejimi, Ortodoks Sırplara karşı soykırım kampanyası başlattı.
1950 - Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Nâzım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.
1956 - Arjantin'de -38.4 dereceyle dünyanın en düşük 5. sıcaklığı seçildi.
1972 - İran'da, 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 5000 kişinin öldüğü depremde, Firuzabad ve Cehrom kentlerinde binalar yerle bir oldu.
1998 - Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren antlaşma Belfast'ta imzalandı. Antlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.
2010 - Polonya'nın başkenti Varşova'dan Rusya'nın Smolensk kentine giden Rus yapımı Tupolev Tu-154 tipi uçak, havaalanına 1.5 kilometre kala düştü. Uçaktaki 94 kişiden kurtulan olmadı. Uçakta, Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve eşi de bulunuyordu.
2016 - Puttingal Tapınağı yangını meydana geldi.
2019 - Event Horizon Telescope projesi araştırmacıları, M87 galaksisinin ortasındaki kara deliğin fotoğrafını çekerek dünyada ilk defa bir kara delik görüntüsünü elde etmeyi başardıklarını duyurdu.
DOĞUMLAR
401 - II. Theodosius, Doğu Roma İmparatoru (ö. 450)
1018 - Nizam-ül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin Farsi veziri (ö. 1092)
1583 - Hugo Grotius, Hollandalı filozof ve yazar (ö. 1645)
1739 - Domenico Cirillo, İtalyan doktor, böcek bilimci ve botanikçi (ö. 1799)
1740 - José Basilio da Gama, Brezilyalı yazar (ö. 1795)
1755 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (ö. 1843)
1762 - Giovanni Aldini, İtalyan fizikçi (ö. 1834)
1769 - Jean Lannes, Fransız mareşal (ö. 1809)
1794 - Matthew C. Perry, Amerikalı deniz subayı (ö. 1858)
1826 - Mustafa Celâleddin Paşa, Leh asıllı Osmanlı Paşası (ö. 1876)
1827 - Lewis Wallace, Amerikalı asker, devlet adamı ve yazar (Amerikan İç Savaşı'nda Birlik Kuvvetleri generali) (ö. 1905)
1844 - Jules de Burlet, Belçikalı siyasetçi (ö. 1897)
1847 - Joseph Pulitzer, Amerikalı gazeteci ve yayıncı (ö. 1911)
1856 - Abdullah Quilliam, İngiltere'deki ilk İslam merkezinin ve caminin kurucusu (ö. 1932)
1859 - Jules Payot, Fransız eğitimci ve pedagog (ö. 1940)
1863 - Paul Héroult, Fransız bilim insanı (ö. 1914)
1864 - Eugen d'Albert, Alman besteci (ö. 1932)
1864 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (ö. 1922)
1868 - George Arliss, İngiliz aktör (ö. 1946)
1873 - Kyösti Kallio, Finlandiya Cumhurbaşkanı (ö. 1940)
1876 - Şabtay Levi, Hayfa'nın ilk Yahudi belediye başkanı (ö. 1956)
1883 - Bogdan Filov, Bulgar arkeolog, sanat tarihçisi ve politikacı (ö. 1945)
1887 - Bernardo Houssay, Arjantinli fizyolog (ö. 1971)
1894 - Ben Nicholson, İngiliz soyut ressam (ö. 1982)
1908 - Miguel de Molina, İspanyol flamenko şarkıcısı ve aktör (ö. 1993)
1910 - Helenio Herrera, Arjantin kökenli Fransız futbolcu ve teknik direktör (ö. 1997)
1910 - Hüsamettin Böke, Türk millî futbolcu ve futbol hakemi (ö. 1994)
1912 - Boris Kidrič, Sloven partizan, Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı (ö. 1953)
1917 - Robert Burns Woodward, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)
1929 - Max von Sydow, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 2020)
1929 - Sermet Çağan, Türk tiyatro sanatçısı ve gazeteci (ö. 1970)
1930 - Semih Sezerli, Türk sinema oyuncusu (ö. 1980)
1930 - Spede Pasanen, Fin yazar (ö. 2001)
1932 - Ömer Şerif, Lübnan asıllı Mısırlı aktör (ö. 2015)
1937 - Bella Ahmadulina, Tatar ve İtalyan kökenli Rus şair (ö. 2010)
1940 - Algan Hacaloğlu, Türk siyasetçi
1941 - II. Hrisostomos, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu
1942 - Hayede, İranlı şarkıcı (ö. 1990)
1942 - Ian Callaghan, İngiliz eski millî futbolcu
1942 - Erden Kıral, Türk yönetmen ve senarist
1944 - Tuncer Cücenoğlu, Türk oyun yazarı ve çevirmen (ö. 2019)
1947 - Bunny Wailer, Jamaikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)
1951 - Cemil Usta, Türk milli futbolcu (ö. 2003)
1952 - Steven Seagal, Amerikalı aktör
1953 - Mehmet Gedik, Türk inşaat mühendisi ve siyasetçi (ö. 2011)
1954 - Paul Bearer, Amerikalı profesyonel güreş menajeri (ö. 2013)
1954 - Atilla Kart, Türk hukukçu ve siyasetçi
1954 - Peter MacNicol, Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu
1956 - Carol V. Robinson, İngiliz kimyager ve Kraliyet Kimya Derneği Başkanı
1957 - Türker Ertürk, Türk asker, eski Deniz Harp Okulu Komutanı, yazar ve siyasetçi
1958 - Bob Bell, Renault Formula 1 takımının eski takım direktörü
1958 - Babyface, Amerikalı yapımcı, söz yazarı ve şarkıcı
1959 - Mona Juul, Birleşmiş Milletler ESCOSOC Başkanı
1960 - Steve Bisciotti, Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisi
1963 - Doris Leuthard, İsviçreli siyasetçi ve avukat
1967 - Mete Yarar, Türk asker, güvenlik danışmanı ve yazar
1968 - Metin Göktepe, Türk gazeteci ve Evrensel gazetesi yazarı (ö. 1996)
1968 - Orlando Jones, Amerikalı oyuncu
1970 - Q-Tip, Amerikalı rapçi, yapımcı ve oyuncu
1973 - Guillaume Canet, Fransız oyuncu ve yönetmen
1973 - Roberto Carlos, Brezilyalı futbolcu
1973 - Selahattin Demirtaş, Türk siyasetçi
1974 - Helen Jane Long, İngiliz besteci, müzisyen ve piyanist
1975 - David Harbour, Amerikalı oyuncu
1976 - Yasuaki Kato, Japon eski futbolcu
1979 - Rachel Corrie, Amerikalı barış gönüllüsü (ö. 2003)
1979 - Sophie Ellis-Bextor, İngiliz şarkıcı, besteci ve model
1980 - John Baker, Amerikalı sinema oyuncusu
1980 - Charlie Hunnam, İngiliz oyuncu
1981 - Başak Daşman, Türk oyuncu
1981 - Michael Pitt, Amerikalı oyuncu, model ve müzisyen
1981 - Fábio Luís Ramim, Brezilya asıllı Azerbaycan Türkü futbolcu
1982 - Ceyhun Fersoy, Türk oyuncu
1983 - Jamie Chung, Kore kökenli Amerikalı oyuncu
1983 - Bobby Dixon, Amerikalı basketbolcu
1984 - Jeremy Barrett, Amerikalı buz patencisi
1984 - Mandy Moore, Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu
1984 - Damien Perquis, Fransa doğumlu Polonyalı eski futbolcu
1984 - Gonzalo Javier Rodríguez, Arjantinli millî futbolcu
1985 - Barkhad Abdi, 86. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Somalili oyuncu
1985 - Jesús Gámez, İspanyol eski futbolcu
1986 - Fernando Gago, Arjantinli eski millî futbolcu
1986 - Vincent Kompany, Belçikalı eski millî futbolcu
1987 - Shay Mitchell, Kanadalı oyuncu
1987 - Hayley Westenra, Yeni Zelandalı soprano ve söz yazarı
1988 - Haley Joel Osment, Amerikalı oyuncu
1989 - Thomas Heurtel, Fransız profesyonel basketbolcu
1990 - Andile Jali, Güney Afrikalı futbolcu
1990 - Alex Pettyfer, İngiliz oyuncu
1991 - Amanda Michalka, Amerikalı oyuncu, bestekâr, müzisyen, piyanist ve şarkıcı
1992 - Sadio Mané, Senegalli futbolcu
1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley, İngiliz aktris
1993 - Rune Dahmke, Alman hentbolcu
1994 - Emre Uğur Uruç, Türk futbolcu
1995 - Sory Kaba, Gineli futbolcu
1995 - Shunya Mori, Japon futbolcu
1996 - Leonardo Kalil Abdala, Brezilyalı futbolcu
1996 - Andreas Christensen, Danimarkalı futbolcu
1997 - Claire Wineland, Amerikalı aktivist, hayırsever ve yazar (ö. 2018)
2007 - Hollanda Prensesi Ariane, Orange-Nassau Prensesi, Hollanda kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın üçüncü ve en küçük kızı
ÖLÜMLER
1553 - I. Friedrich, Danimarka ve Norveç Kralı (d. 1471)
1585 - XIII. Gregorius, Katolik Kilisesi'nin 226. Papası (d. 1502)
1813 - Joseph-Louis Lagrange, İtalyan Aydınlanma Dönemi matematikçisi ve astronomu (d. 1736)
1861 - Édouard Ménétries, Fransız böcekbilimci (d. 1802)
1911 - Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (d. 1875)
1919 - Mehmed Kemal, Osmanlı bürokratı (d. 1884)
1919 - Emiliano Zapata, Meksikalı devrimci (d. 1879)
1920 - Moritz Benedikt Cantor, Alman matematik tarihçisi (d. 1829)
1931 - Halil Cibran, Lübnan asıllı Amerikalı ressam, şair ve filozof (d. 1883)
1938 - King Oliver, Amerikalı caz kornet çalıcısı ve grup lideri (d. 1881)
1950 - Fevzi Çakmak, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1876)
1954 - Auguste Lumière, Fransız sinema öncüsü (d. 1862)
1959 - Jan Černý, Çekoslovakya başbakanı (d. 1874)
1962 - Michael Curtiz, Macar asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1886)
1962 - Stuart Sutcliffe, İskoç müzisyen ve sanatçı (d. 1940)
1966 - Evelyn Waugh, İngiliz yazar (d. 1903)
1979 - Nino Rota, İtalyan film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1911)
1983 - Şevket Aziz Kansu, Türk akademisyen ve Türk Tarih Kurumu Başkanı (d. 1903)
1992 - Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1920)
1995 - Morarji Desai, Hindistan'ın 6. Başbakanı (d. 1896)
2004 - Sakıp Sabancı, Türk iş insanı (d. 1933)
2010 - Dixie Carter, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1939)
2010 - Lech Kaczyński, eski Polonya Cumhurbaşkanı (d. 1949)
2010 - Maria Kaczyńska, eski Polonya Devlet başkanlarından Lech Kaczyński'nin eşi ve eski Polonya First ladysi (d. 1942)
2012 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)
2013 - Raymond Boudon, Fransız sosyoloji uzmanı (d. 1934)
2013 - Robert G. Edwards, İngiliz fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)
2014 - Dominique Baudis, Fransız siyasetçi (d. 1947)
2014 - Gül Gülgün, Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu (d. 1933)
2014 - Phyllis Frelich, Amerikalı aktris (d. 1944)
2015 - Rose Francine Rogombé, Gabonlu siyasetçi (d. 1942)
2017 - Givi Berikaşvili, Gürcü kökenli Sovyet sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1933)
2017 - Bab Christensen, Norveçli aktris (d. 1928)
2017 - Arnold Clark, İskoç milyarder iş insanı (d. 1927)
2017 - Linda Hopkins, Afro-Amerikalı tiyatro oyuncusu, blues ve gospel müziği şarkıcısı (d. 1924)
2017 - Larry Willoughby, Amerikalı tanınmış eski profesyonel güreşçi, antrenör ve menajer (d. 1950)
2018 - F'Murr, Fransız çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1946)
2018 - Viliam Karmažin, Slovak besteci ve orkestra şefi (d. 1922)
2019 - Werner Bardenhewer, Alman Katolik din adamı ve hayırsever (d. 1929)
2019 - Randall C. Berg Jr., Amerikalı hukukçu ve avukat (d. 1949)
2019 - Earl Thomas Conley, Amerikalı country müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1941)
2019 - Barbara Marx Hubbard, Amerikalı fütürist, yazar, filozof ve yorumcu (d. 1929)
2020 - Bruce Baillie, Amerikalı öncü sinema sanatçısı, film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1931)
2020 - Rıfat Çadırcı, Iraklı mimar, fotoğrafçı, yazar ve aktivist (d. 1926)
2020 - David Cohen, II. Dünya Savaşı'nda Amerikalı asker (d. 1917)
2020 - Frits Flinkevleugel, Hollandalı millî futbolcu (d. 1939)
2020 - Enrique Múgica, İspanyol avukat ve politikacı, eski bakan (d. 1932)
2020 - Ceybil Jefferies, Amerikalı şarkıcı (d. 1962)
2020 - Marianne Lundquist, İsveçli serbest stil yüzücü (d. 1931)
2020 - Bas Mulder, Hollandalı-Surinamlı Katolik rahip ve spor organizatörü (d. 1931)
2020 - Jacob Plange-Rhule, Ganalı doktor, akademisyen ve rektör (d. 1957)
2020 - Diane Rodriguez, Amerikalı aktris, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni (d. 1951)
2020 - Ing Yoe Tan, Hollandalı politikacı (d. 1948)
2020 - Iris M. Zavala, Porto Rikolu yazar, şair ve eğitimci (d. 1936)
2021 - Mehtap Ar, Türk sinema-dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı (d. 1957)
2021 - Rossana Di Bello, İtalyan siyasetçi (d. 1956)
2021 - Lee Dunne, İrlandalı romancı ve oyun yazarı (d. 1934)
2021 - Vito Fabris, İtalyan profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1954)
2021 - Sindisiwe van Zyl, Zimbabve doğumlu Güney Afrikalı hekim, radyocu, köşe yazarı, sağlık aktivisti ve araştırmacı (d. 1976)
2022 - Philippe Boesmans, Belçikalı klasik müzik bestecisi (d. 1936)
2022 - Estela Rodríguez, Kübalı judocu (d. 1967)
2025 - Agustín Escobar, İspanyol iş insanı ve yönetici (d. 1975)