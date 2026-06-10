OLAYLAR
1190 - Friedrich Barbarossa, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Saleph Nehri'nde (şu anki Göksu Nehri) boğularak öldü.
1692 - İngiltere'nin Amerikan kolonilerindeki Salem Cadı Mahkemeleri'nde suçlu bulunan Bridget Bishop asıldı.
1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.
1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.
1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.
1931 - Faşistlerle işbirliğini red eden orkestra şefi Arturo Toscanini, eşiyle birlikte İtalya'yı terk etti.
1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.
1935 - Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.
1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.
1940 - II. Dünya Savaşı: General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.
1940 - II. Dünya Savaşı: Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.
1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.
1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.
1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.
1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
1955 - Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı.
1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.
1960 - Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.
1967 - Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.
1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 6. idamı: 28 Aralık 1980'de Üsteğmen Şahin Akkaya'yı başından vurarak öldüren sol görüşlü militan Veysel Güney, idam edildi.
1987 - Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.
1990 - Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü.
1993 - Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.
2000 - Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.
2001 - Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
2002 - Ontario'da (Kanada) eşcinsel (eşdeğer) evlilik yasalaştı.
2005 - Orhan Boran'ın 60. sanat yılı ve profesyonel hayatını sona erdirdiği jübile gecesi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.
2006 - Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.
2021 - Yeni Atlantik Bildirisi imzalandı.
2023 - Ankara'ya bağlı Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait roket ve patlayıcı madde fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi öldü.
2023 - İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, Inter'i 1-0'lık skor ile mağlup eden Manchester City kazandı.[1]
DOĞUMLAR
867 - Uda, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 59. imparatorudur (ö. 931)
940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı matematikçi ve astronom (ö. 998)
1713 - Caroline, Büyük Britanya Kralı II. George ile eşi Ansbachlı Caroline'in dördüncü çocuğu ve üçüncü kızıydı (ö. 1757)
1804 - Hermann Schlegel, Alman ornitolog ve herpetolojist (ö. 1884)
1819 - Gustave Courbet, Fransız ressam (ö. 1877)
1832 - Edwin Arnold, İngiliz şair ve gazetecidir (ö. 1904)
1832 - Nikolaus Otto, Alman makine mühendisidir (ö. 1891)
1839 - Ludvig Holstein-Ledreborg, Danimarkalı siyasetçi (ö. 1912)
1840 - Theodor Philipsen, Danimarkalı ressamdı (ö. 1920)
1866 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (ö. 1946)
1880 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1954)
1889 - Sessue Hayakawa, Japon oyuncu (ö. 1973)
1895 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 1966)
1895 - Hattie McDaniel, Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu (ö. 1952)
1897 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ve onun eşi Aleksandra Fyodorovna'nın ikinci kızıdır (ö. 1918)
1901 - Frederick Loewe, Avusturya asıllı Amerikan besteci (ö. 1988)
1913 - Elisabeth Gordon Chandler, Amerikalı heykeltıraş ve eğitimci (ö. 2006)
1914 - Oktay Rifat, Türk şair (ö. 1988)
1915 - Saul Bellow, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2005)
1916 - Peride Celal, Türk yazar (ö. 2013)
1918 - Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (ö. 2015)
1921 - Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi (ö. 2021)
1922 - Judy Garland, Amerikalı aktris (ö. 1969)
1922 - Bill Kerr, Avustralyalı sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2014)
1925 - Don Costa, Amerikalı orkestra şefi ve plak yapımcısıydı (ö. 1983)
1925 - Nat Hentoff, Amerikalı romancı, tarihçi ve müzik eleştirmeni (ö. 2017)
1927 - László Kubala, Macar eski futbolcudur (ö. 2002)
1928 - Maurice Sendak, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı ve desinatör (ö. 2012)
1929 - James McDivitt, Amerikalı eski bir test pilotu, havacılık mühendisi ve Gemini ve Apollo programlarında uçan NASA Astronotuydu (ö. 2022)
1929 - E. O. Wilson, Amerikalı bir biyolog, doğa bilimci ve yazardı (ö. 2021)
1931 - João Gilberto, Brezilyalı şarkıcı, gitarist ve besteci (ö. 2019)
1931 - Lee Yong-hui, Güney Koreli asker ve siyasetçi (ö. 2022)
1932 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2004)
1935 - Vic Elford, İngiliz spor otomobil, ralli ve Formula Bir pilotu (ö. 2022)
1936 - Eugenio Bersellini, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
1939 - Alexandra Stewart, Kanadalı oyuncu
1941 - Mickey Jones, Amerikalı baterist ve aktör (ö. 2018)
1941 - Jürgen Prochnow, Alman oyuncu
1949 - Ozan Ârif, Türk öğretmen, halk ozanı ve şair (ö. 2019)
1950 - Rasim Kara, Türk futbolcu ve teknik direktör
1953Eszter Csákányi, Macar oyuncu
John Edwards, Kuzey Karolina eski senatörü
1956 - Annamária Kinde, Macar asıllı Romanyalı gazeteci, yazar ve editör (ö. 2014)
1956 - Mickey Curry, Amerikalı müzisyen
1958 - Yū Suzuki, Japon video oyunu tasarımcısı, yapımcısı ve programcısı
1959 - Carlo Ancelotti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
1960 - Maxi Priest, Jamaika asıllı İngiliz reggae sanatçısı
1961 - Kim Deal, Amerikalı müzisyen
1962 - Gina Gershon, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1962 - Kemal Kuruçay, Türk oyuncu (ö. 2021)
1963 - Nadia Hasnaoui, Norveçli sunucu
1963 - Jeanne Tripplehorn, Amerikalı oyuncu
1964 - İsmet Berkan, Türk gazeteci
1965 - Veronica Ferres, Alman oyuncu
1965 - Elizabeth Hurley, İngiliz aktris ve model
1965 - Andrea Kiewel, Alman kadın televizyon sunucusu ve eski yüzme sporcusu
1966 - David Platt, İngiliz futbolcu ve teknik direktör
1967 - Katja Weitzenböck, Avusturyalı-Alman oyuncu
1968 - Ömer Danış, Türk şarkıcı
1969 - Jane Hill, İngiliz gazeteci ve haber sunucusu
1971 - Janset Paçal, Türk oyuncu ve sunucu
1973 - Faith Evans, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, oyuncu ve yazar
1974 - Muhammed İmare, Mısırlı millî futbolcu
1976 - Friedrich, Alman İmparatorluğu ve Prusya Krallığı'nı yöneten hanedan olan Hohenzollern Hanedanı'nın Prusya kolunun mevcut başkanı olan Alman iş insanı
1976 - Zekiye Keskin Şatır, Türk okçu
1978 - DJ Qualls, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve model
1981 - Alejandro Domínguez, Arjantinli millî futbolcu
1982 - Artur Tlisov, Rus futbolcu
1982 - Tara Lipinski, Amerikalı buz patenci
1982 - Madeleine, Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ikinci kızı ve en küçük çocuğu
1983 - Leelee Sobieski, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1985 - Andy Schleck, Lüksemburglu yol bisikleti yarışçısı
1985 - Vasilis Torosidis, Yunan futbolcu
1986 - Marco Andreolli, İtalyan futbolcu
1987 - Martin Harnik, Almanya doğumlu Avusturyalı futbolcu
1988 - Jagoš Vuković, Sırp millî futbolcu
1989 - Alexandra Stan, Rumen şarkıcı
1991 - Juan Jesus, Brezilyalı futbolcu
1992 - Kate Upton, Amerikalı model
1994 - Cantuğ Temel, Türk futbolcu
1996 - Wen Junhui, Çinli şarkıcı
1999 - Rafael Leão, Portekizli millî futbolcu
ÖLÜMLER
MÖ 323 - Büyük İskender, Makedonya Kralı (d. MÖ 356)
223 - Liu Bei, Çin'in Üç İmparatorluk döneminde Shu Han'ın kurucusu ve ilk imparatorudur (d. 161)
754 - Seffah, 750-754 döneminde ilk Abbâsî hâlifesi olarak hüküm sürmüştür (d. 721)
779 - Daizong, Çin'de Tang Hanedanı'nın dokuzuncu imparatorudur (d. 711)
1190 - Friedrich Barbarossa, Alman Kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru (d. 1122)
1437 - Joanna, Dük IV. John ile evlenerek Brittany Düşesi ve daha sonra Kral IV. Henry ile evlenerek İngiltere Kraliçesi olmuştur (d. 1368)
1580 - Luís de Camões, Portekizli şair (d. 1524)
1654 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (d. 1598)
1836 - André-Marie Ampère, Fransız fizikçi (d. 1775)
1849 - Thomas Robert Bugeaud, Fransa Mareşali ve Cezayir Genel Valisi idi (d. 1784)
1858 - Robert Brown, İskoç botanist (d. 1773)
1882 - Vasili Perov, Rus ressam (d. 1834)
1918 - Arrigo Boito, İtalyan şair, roman yazarı, gazeteci, opera bestecisi ve libretto yazarı (d. 1842)
1923 - Pierre Loti, Fransız romancı (d. 1850)
1924 - Giacomo Matteotti, İtalyan sosyalist lider (Roma'da faşistlerce kaçırılarak öldürüldü) (d. 1885)
1925 - Leonid Bolhovitinov, Rus asker ve doğubilimci (d. 1871)
1926 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya'da Art Nouveau akımının öncüsü) (d. 1852)
1930 - Adolf von Harnack, Alman protestan teolog ve kilise tarihçisi (d. 1851)
1934 - Frederick Delius, İngiliz post-romantik besteci (d. 1862)
1940 - Marcus Garvey, ABD'de ilk önemli Siyah hareketini (1919-1926) örgütleyen Jamaikalı Siyah önder (d. 1887)
1946 - Jack Johnson, ABD'li bir boksördür (d. 1878)
1949 - Sigrid Undset, Norveçli romancı (1928'de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (d. 1882)
1949 - Carl Vaugoin, Avusturyalı siyasetçi (d. 1873)
1965 - Vahap Özaltay, Türk futbolcu (d. 1907)
1966 - Hamdullah Suphi Tanrıöver, Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili (d. 1885)
1967 - Spencer Tracy, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1900)
1973 - Erich von Manstein, Alman general (d. 1887)
1981 - Veysel Güney, Türk devrimci ve Devrimci Yol'un İskenderun sorumlusu (idam) (d. 1957)
1982 - Rainer Werner Fassbinder, Alman film yönetmeni (d. 1945)
1984 - Halide Nusret Zorlutuna, Türk şair ve yazar (d. 1901)
1992 - Glyn Smallwood Jones, Britanyalı siyasetçi (d. 1908)
1996 - Jo Van Fleet, Amerikalı aktris (d. 1914)
2000 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (d. 1930)
2002 - John Gotti, Amerikalı gangster (d. 1940)
2004 - Ray Charles, Amerikalı müzisyen (d. 1930)
2007 - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (d. 1956)
2008 - Cengiz Aytmatov, Kırgız edebiyatçı, çevirmen ve gazeteci (d. 1928)
2009 - Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (d. 1912)
2010 - Sigmar Polke, Alman ressam ve fotoğrafçı (d. 1941)
2016 - Christina Grimmie, Amerikalı müzisyen, söz yazarı (d. 1994)
2016 - Gordie Howe, Kanadalı emekli profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1928)
2017 - Julia Perez, Endonezyalı model, oyuncu, sunucu ve şarkıcı (d. 1980)
2019 - Crazy Mohan, Hint aktör, komedyen, senarist ve oyun yazarı (d. 1952)
2020 - Jayaraman Anbazhagan, Hint politikacı (d. 1958)
2020 - Duilio Arigoni, İsviçreli kimyager ve akademisyen (d. 1928)
2020 - Mr. Wrestling II, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1934)
2020 - Talat Özkarslı, Türk millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)
2021 - Ray MacDonnell, Amerikalı aktör (d. 1928)
2021 - Neno, Portekizli millî futbolcu (d. 1962)
2021 - Duncan Pegg, Avustralyalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1980)
2021 - Haico Scharn, Hollandalı orta mesafe koşucusu ve antrenör (d. 1945)
2021 - Dingko Singh, Hint boksör (d. 1979)
2021 - Larisa Şoygu, Sovyet-Rus siyasetçi (d. 1953)
2022 - Vladimir Kuzyutkin, Sovyet-Rus eski voleybol oyuncusu ve antrenörü (d. 1947)
2022 - Antonio La Forgia, İtalyan siyasetçi (d. 1944)
2023 - Theodore Kaczynski, Amerikalı matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci (d. 1942)
2025 - Bujar Bukoshi, Kosovalı siyasetçi ve ürolog (d. 1947)