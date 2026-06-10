OLAYLAR

1190 - Friedrich Barbarossa, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Saleph Nehri'nde (şu anki Göksu Nehri) boğularak öldü.

1692 - İngiltere'nin Amerikan kolonilerindeki Salem Cadı Mahkemeleri'nde suçlu bulunan Bridget Bishop asıldı.

1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1931 - Faşistlerle işbirliğini red eden orkestra şefi Arturo Toscanini, eşiyle birlikte İtalya'yı terk etti.

1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935 - Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.

1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.

1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.

1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.

1955 - Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.

1960 - Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1967 - Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 6. idamı: 28 Aralık 1980'de Üsteğmen Şahin Akkaya'yı başından vurarak öldüren sol görüşlü militan Veysel Güney, idam edildi.

1987 - Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990 - Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü.

1993 - Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

2000 - Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.

2001 - Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2002 - Ontario'da (Kanada) eşcinsel (eşdeğer) evlilik yasalaştı.

2005 - Orhan Boran'ın 60. sanat yılı ve profesyonel hayatını sona erdirdiği jübile gecesi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

2006 - Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

2021 - Yeni Atlantik Bildirisi imzalandı.

2023 - Ankara'ya bağlı Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait roket ve patlayıcı madde fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi öldü.

2023 - İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, Inter'i 1-0'lık skor ile mağlup eden Manchester City kazandı.[1]

DOĞUMLAR

867 - Uda, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 59. imparatorudur (ö. 931)

940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı matematikçi ve astronom (ö. 998)

1713 - Caroline, Büyük Britanya Kralı II. George ile eşi Ansbachlı Caroline'in dördüncü çocuğu ve üçüncü kızıydı (ö. 1757)

1804 - Hermann Schlegel, Alman ornitolog ve herpetolojist (ö. 1884)

1819 - Gustave Courbet, Fransız ressam (ö. 1877)

1832 - Edwin Arnold, İngiliz şair ve gazetecidir (ö. 1904)

1832 - Nikolaus Otto, Alman makine mühendisidir (ö. 1891)

1839 - Ludvig Holstein-Ledreborg, Danimarkalı siyasetçi (ö. 1912)

1840 - Theodor Philipsen, Danimarkalı ressamdı (ö. 1920)

1866 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (ö. 1946)

1880 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1954)

1889 - Sessue Hayakawa, Japon oyuncu (ö. 1973)

1895 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 1966)

1895 - Hattie McDaniel, Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu (ö. 1952)

1897 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ve onun eşi Aleksandra Fyodorovna'nın ikinci kızıdır (ö. 1918)

1901 - Frederick Loewe, Avusturya asıllı Amerikan besteci (ö. 1988)

1913 - Elisabeth Gordon Chandler, Amerikalı heykeltıraş ve eğitimci (ö. 2006)

1914 - Oktay Rifat, Türk şair (ö. 1988)

1915 - Saul Bellow, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2005)

1916 - Peride Celal, Türk yazar (ö. 2013)

1918 - Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (ö. 2015)

1921 - Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi (ö. 2021)

1922 - Judy Garland, Amerikalı aktris (ö. 1969)

1922 - Bill Kerr, Avustralyalı sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2014)

1925 - Don Costa, Amerikalı orkestra şefi ve plak yapımcısıydı (ö. 1983)

1925 - Nat Hentoff, Amerikalı romancı, tarihçi ve müzik eleştirmeni (ö. 2017)

1927 - László Kubala, Macar eski futbolcudur (ö. 2002)

1928 - Maurice Sendak, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı ve desinatör (ö. 2012)

1929 - James McDivitt, Amerikalı eski bir test pilotu, havacılık mühendisi ve Gemini ve Apollo programlarında uçan NASA Astronotuydu (ö. 2022)

1929 - E. O. Wilson, Amerikalı bir biyolog, doğa bilimci ve yazardı (ö. 2021)

1931 - João Gilberto, Brezilyalı şarkıcı, gitarist ve besteci (ö. 2019)

1931 - Lee Yong-hui, Güney Koreli asker ve siyasetçi (ö. 2022)

1932 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2004)

1935 - Vic Elford, İngiliz spor otomobil, ralli ve Formula Bir pilotu (ö. 2022)

1936 - Eugenio Bersellini, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1939 - Alexandra Stewart, Kanadalı oyuncu

1941 - Mickey Jones, Amerikalı baterist ve aktör (ö. 2018)

1941 - Jürgen Prochnow, Alman oyuncu

1949 - Ozan Ârif, Türk öğretmen, halk ozanı ve şair (ö. 2019)

1950 - Rasim Kara, Türk futbolcu ve teknik direktör

1953Eszter Csákányi, Macar oyuncu

John Edwards, Kuzey Karolina eski senatörü

1956 - Annamária Kinde, Macar asıllı Romanyalı gazeteci, yazar ve editör (ö. 2014)

1956 - Mickey Curry, Amerikalı müzisyen

1958 - Yū Suzuki, Japon video oyunu tasarımcısı, yapımcısı ve programcısı

1959 - Carlo Ancelotti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1960 - Maxi Priest, Jamaika asıllı İngiliz reggae sanatçısı

1961 - Kim Deal, Amerikalı müzisyen

1962 - Gina Gershon, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1962 - Kemal Kuruçay, Türk oyuncu (ö. 2021)

1963 - Nadia Hasnaoui, Norveçli sunucu

1963 - Jeanne Tripplehorn, Amerikalı oyuncu

1964 - İsmet Berkan, Türk gazeteci

1965 - Veronica Ferres, Alman oyuncu

1965 - Elizabeth Hurley, İngiliz aktris ve model

1965 - Andrea Kiewel, Alman kadın televizyon sunucusu ve eski yüzme sporcusu

1966 - David Platt, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1967 - Katja Weitzenböck, Avusturyalı-Alman oyuncu

1968 - Ömer Danış, Türk şarkıcı

1969 - Jane Hill, İngiliz gazeteci ve haber sunucusu

1971 - Janset Paçal, Türk oyuncu ve sunucu

1973 - Faith Evans, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, oyuncu ve yazar

1974 - Muhammed İmare, Mısırlı millî futbolcu

1976 - Friedrich, Alman İmparatorluğu ve Prusya Krallığı'nı yöneten hanedan olan Hohenzollern Hanedanı'nın Prusya kolunun mevcut başkanı olan Alman iş insanı

1976 - Zekiye Keskin Şatır, Türk okçu

1978 - DJ Qualls, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve model

1981 - Alejandro Domínguez, Arjantinli millî futbolcu

1982 - Artur Tlisov, Rus futbolcu

1982 - Tara Lipinski, Amerikalı buz patenci

1982 - Madeleine, Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ikinci kızı ve en küçük çocuğu

1983 - Leelee Sobieski, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Andy Schleck, Lüksemburglu yol bisikleti yarışçısı

1985 - Vasilis Torosidis, Yunan futbolcu

1986 - Marco Andreolli, İtalyan futbolcu

1987 - Martin Harnik, Almanya doğumlu Avusturyalı futbolcu

1988 - Jagoš Vuković, Sırp millî futbolcu

1989 - Alexandra Stan, Rumen şarkıcı

1991 - Juan Jesus, Brezilyalı futbolcu

1992 - Kate Upton, Amerikalı model

1994 - Cantuğ Temel, Türk futbolcu

1996 - Wen Junhui, Çinli şarkıcı

1999 - Rafael Leão, Portekizli millî futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 323 - Büyük İskender, Makedonya Kralı (d. MÖ 356)

223 - Liu Bei, Çin'in Üç İmparatorluk döneminde Shu Han'ın kurucusu ve ilk imparatorudur (d. 161)

754 - Seffah, 750-754 döneminde ilk Abbâsî hâlifesi olarak hüküm sürmüştür (d. 721)

779 - Daizong, Çin'de Tang Hanedanı'nın dokuzuncu imparatorudur (d. 711)

1190 - Friedrich Barbarossa, Alman Kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru (d. 1122)

1437 - Joanna, Dük IV. John ile evlenerek Brittany Düşesi ve daha sonra Kral IV. Henry ile evlenerek İngiltere Kraliçesi olmuştur (d. 1368)

1580 - Luís de Camões, Portekizli şair (d. 1524)

1654 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (d. 1598)

1836 - André-Marie Ampère, Fransız fizikçi (d. 1775)

1849 - Thomas Robert Bugeaud, Fransa Mareşali ve Cezayir Genel Valisi idi (d. 1784)

1858 - Robert Brown, İskoç botanist (d. 1773)

1882 - Vasili Perov, Rus ressam (d. 1834)

1918 - Arrigo Boito, İtalyan şair, roman yazarı, gazeteci, opera bestecisi ve libretto yazarı (d. 1842)

1923 - Pierre Loti, Fransız romancı (d. 1850)

1924 - Giacomo Matteotti, İtalyan sosyalist lider (Roma'da faşistlerce kaçırılarak öldürüldü) (d. 1885)

1925 - Leonid Bolhovitinov, Rus asker ve doğubilimci (d. 1871)

1926 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya'da Art Nouveau akımının öncüsü) (d. 1852)

1930 - Adolf von Harnack, Alman protestan teolog ve kilise tarihçisi (d. 1851)

1934 - Frederick Delius, İngiliz post-romantik besteci (d. 1862)

1940 - Marcus Garvey, ABD'de ilk önemli Siyah hareketini (1919-1926) örgütleyen Jamaikalı Siyah önder (d. 1887)

1946 - Jack Johnson, ABD'li bir boksördür (d. 1878)

1949 - Sigrid Undset, Norveçli romancı (1928'de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (d. 1882)

1949 - Carl Vaugoin, Avusturyalı siyasetçi (d. 1873)

1965 - Vahap Özaltay, Türk futbolcu (d. 1907)

1966 - Hamdullah Suphi Tanrıöver, Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili (d. 1885)

1967 - Spencer Tracy, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1900)

1973 - Erich von Manstein, Alman general (d. 1887)

1981 - Veysel Güney, Türk devrimci ve Devrimci Yol'un İskenderun sorumlusu (idam) (d. 1957)

1982 - Rainer Werner Fassbinder, Alman film yönetmeni (d. 1945)

1984 - Halide Nusret Zorlutuna, Türk şair ve yazar (d. 1901)

1992 - Glyn Smallwood Jones, Britanyalı siyasetçi (d. 1908)

1996 - Jo Van Fleet, Amerikalı aktris (d. 1914)

2000 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (d. 1930)

2002 - John Gotti, Amerikalı gangster (d. 1940)

2004 - Ray Charles, Amerikalı müzisyen (d. 1930)

2007 - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (d. 1956)

2008 - Cengiz Aytmatov, Kırgız edebiyatçı, çevirmen ve gazeteci (d. 1928)

2009 - Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (d. 1912)

2010 - Sigmar Polke, Alman ressam ve fotoğrafçı (d. 1941)

2016 - Christina Grimmie, Amerikalı müzisyen, söz yazarı (d. 1994)

2016 - Gordie Howe, Kanadalı emekli profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1928)

2017 - Julia Perez, Endonezyalı model, oyuncu, sunucu ve şarkıcı (d. 1980)

2019 - Crazy Mohan, Hint aktör, komedyen, senarist ve oyun yazarı (d. 1952)

2020 - Jayaraman Anbazhagan, Hint politikacı (d. 1958)

2020 - Duilio Arigoni, İsviçreli kimyager ve akademisyen (d. 1928)

2020 - Mr. Wrestling II, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1934)

2020 - Talat Özkarslı, Türk millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)

2021 - Ray MacDonnell, Amerikalı aktör (d. 1928)

2021 - Neno, Portekizli millî futbolcu (d. 1962)

2021 - Duncan Pegg, Avustralyalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1980)

2021 - Haico Scharn, Hollandalı orta mesafe koşucusu ve antrenör (d. 1945)

2021 - Dingko Singh, Hint boksör (d. 1979)

2021 - Larisa Şoygu, Sovyet-Rus siyasetçi (d. 1953)

2022 - Vladimir Kuzyutkin, Sovyet-Rus eski voleybol oyuncusu ve antrenörü (d. 1947)

2022 - Antonio La Forgia, İtalyan siyasetçi (d. 1944)

2023 - Theodore Kaczynski, Amerikalı matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci (d. 1942)

2025 - Bujar Bukoshi, Kosovalı siyasetçi ve ürolog (d. 1947)