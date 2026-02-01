OLAYLAR

1411 - Birinci Toruń Barışı, müttefik Polonya Krallığı ve Litvanya Büyük Dükalığı ile Töton Şövalyeleri'nin aralarındaki savaşın bitmesiyle Toruń kentinde imzalandı.

1553 - Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa Krallığı arasında, İstanbul Antlaşması imzalandı.

1662 - Çinli general Koxinga, dokuz ay süren kuşatmadan sonra Tayvan adasını ele geçirdi.

1793 - Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya savaş ilan etti.

1814 - Filipinler'deki Mayon yanardağı lav püskürdü; yaklaşık 1200 kişi öldü.

1861 - Amerikan İç Savaşı: Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı.

1884 - Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.

1887 - ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı, Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kaydettirdi. Los Angeles'in batısındaki araziye; telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler. Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.

1895 - Lumiere Kardeşler, sinema makinasını icat ettiler.

1896 - Giacomo Puccini'nin La bohème operası, ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi.

1913 - Grand Central Terminal, New York'ta açıldı: Dünyanın en büyük tren istasyonu.

1915 - 20th Century Fox film şirketi kuruldu.

1918 - Rusya, Gregoryen takvim'e geçti.

1919 - İnci adlı aylık kadın dergisi İstanbul'da yayımlanmaya başladı. Sahibi Sedat Simavi idi.

1923 - Almanya'da enflasyon artıyor; 1 sterlin 220 bin mark değerine ulaştı.

1924 - Birleşik Krallık, SSCB'yi resmen tanıdı.

1924 - Zekeriya Sertel tarafından yayınlanan Resimli Ay yayın hayatına başladı.

1926 - Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.

1930 - Kayseri-Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı.

1933 - Bursa'da ezan ve kametin Türkçe okunmasını yanlış bulan bir grup, Ulucami'de namazdan çıkan halkı da yanlarına alarak Valilik önünde gösteri yaptı.

1933 - Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda kültür hareketi oluşturmak amacıyla Halkevleri'nin yayın organı olarak Ülkü dergisi yayınlanmaya başladı.

1935 - Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

1944 - Bolu-Gerede depremi: Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4611 kişi öldü.

1957 - Alman mühendis Felix Wankel tarafından icat edilen ve çalışan ilk prototip Wankel motoru, Almanya NSU araştırma ve geliştirme merkezinde ilk kez çalıştırıldı.

1958 - Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla birleşti. Bu durum ancak 1961'e dek sürdü.

1963 - İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu, 80 kişi öldü.

1968 - Vietnam Savaşı: Vietkong'lu Nguyen Van Lem, Güney Vietnam'lı millî polis şefi Nguyễn Ngọc Loan tarafından vurularak öldürüldü. İnfaz anı hem video hem de fotoğraf olarak kaydedildi.

1974 - İzmir'de sabaha karşı saat 02:04'te bir deprem oldu, tarihi Saat Kulesi'nin tepesinin de yıkıldığı depremde 2 kişi öldü.

1974 - São Paulo'da (Brezilya) 25 katlı bir iş yerinde yangın çıktı: 189 kişi öldü, 293 kişi yaralandı.

1978 - Film yönetmeni Roman Polanski, kefaletini yakarak ABD'den Fransa'ya kaçtı. 13 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girme suçuyla hakkında dava açılmıştı.

1979 - Humeyni'yi, Paris'teki 14 yıllık sürgün yaşamından Tahran'a dönüşünde milyonlarca İranlı karşıladı.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldü. 25 Haziran'da yakalanan katil Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı.

1980 - İstanbul'da zamlara tepki gösteren halk bilet almadan vapura bindi.

1989 - Millî futbolcu Tanju Çolak, Monte Carlo'da düzenlenen törende "Altın Ayakkabı" ödülü aldı.

1990 - Yugoslav ordusu Kosova'ya girdi.

1992 - Şırnak'ın Görmeç köyünde Jandarma Bölük Komutanlığına çığ düştü; 76'sı asker 81 kişi öldü. Siirt'in Eruh ilçesinin Tünekpınar köyü Jandarma Karakolu'na da çığ düşmesi sonucu 32 er öldü.

1993 - İçişleri Bakanlığı, Valiliklere yurt içinden yayın yapan özel radyo televizyon kuruluşlarının kapatılmasını öngören bir genelge gönderdi. Özel radyolar, dinleyicilerinden Başbakan Süleyman Demirel'e genelgeyi protesto telgrafları ve faksları göndermelerini istediler.

1997 - Susurluk kazasıyla ortaya çıkan karanlık ilişkileri protesto etmek ve "temiz toplum, temiz siyaset" özlemini duyurmak amacıyla, "Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemi başlatıldı.

2000 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Eyalet Valisi George Ryan, idam cezalarının infazlarını durdurdu. 20 yıl içinde 13 idam mahkûmunun suçsuz olduğunun anlaşılması Valiye bu kararı aldırttı.

2003 - Columbia uzay mekiği, Dünyaya dönüşü sırasında Teksas üzerinde parçalandı: mekikteki yedi astronot öldü.

2004 - Suudi Arabistan'da Hac sırasında çıkan izdihamda 289 hacı öldü.

2005 - Kanada aynı cinsiyetten olanların evlenmesini yasallaştıran 4. ülke oldu.

2005 - Nepal'de Kral Gyanendra darbe yaptı.[1]

2006 - Danimarka gazetesi Jylls-Posten'de İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerin yayımlanmasından 5 ay sonra, Avrupa'da birçok gazete aynı karikatürleri yayımladı. Danimarka'ya yönelik protestolar yayıldı. (4 Şubat'ta Şam'daki Danimarka ve Norveç Büyükelçilikleri ateşe verildi. 7 Şubat'ta Afganistan'daki Norveç birliklerine saldırı düzenlendi ve 10 Şubat'ta Danimarka, birçok Müslüman ülkedeki Elçiliklerini kapattı.)

2012 - 30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde, 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

2012 - Mısır'ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said'in El Masri takımları arasındaki maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişi öldü, 200'ü ağır binden fazla kişi yaralandı.

2013 - Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama oldu, iki kişi öldü.

2021 - Myanmar'da Min Aung Hlaing tarafından askerî darbe gerçekleştirildi.

DOĞUMLAR

1550 - John Napier, İskoçyalı matematikçi ve logaritmanın mucidi (ö. 1617)

1552 - Edward Coke, İngiliz hukukçu ve siyasetçi (ö. 1634)

1750 - Andreas Bernardus de Quertenmont, Flaman bir ressam, kopyacı, oymacı ve gravür sanatçısı (ö. 1835)

1761 - Christiaan Hendrik Persoon, Güney Afrikalı bilim insanı (ö. 1836)

1780 - David Porter, Amerikalı amiral (ö. 1843)

1801 - Émile Littré, Fransız hekim, filozof, dilbilimci ve siyaset adamı (ö. 1881)

1804 - Handrij Zejler, Sorb yazar (ö. 1872)

1861 - Robert Sterling Yard, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1945)

1868 - Ovannes Kaçaznuni, Ermeni siyasetçi ve Ermenistan'ın ilk Başbakanı (ö. 1938)

1874 - Hugo von Hofmannsthal, Avusturyalı yazar (ö. 1929)

1878 - Milan Hodža, Slovak politikacı (ö. 1944)

1878 - Alfréd Hajós, Macar yüzücü ve mimar (ö. 1955)

1878 - Hattie Wyatt Caraway, Amerikalı politikacı (ö. 1950)

1878 - Charles Tate Regan, Büyük Britanyalı Royal Society Üyesi ve ihtiyolog (ö. 1942)

1884 - Yevgeny Zamyatin, Rus yazar (ö. 1937)

1885 - Camille Chautemps, Fransız siyasetçi (ö. 1963)

1889 - John Lewis, İngiliz Marksist düşünür (ö. 1976)

1894 - James P. Johnson, Amerikalı besteci (ö. 1955)

1894 - John Ford, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1973)

1894 - Kerim Erim, Türk ordinaryüs matematikçi (ö. 1952)

1898 - Richard Loudon McCreery, İngiliz asker (ö. 1967)

1901 - Clark Gable, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1960)

1902 - Langston Hughes, Amerikalı şair ve yazar (ö. 1967)

1905 - Emilio Gino Segrè, İtalyan fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1989)

1910 - Sabire Aydemir, Türk veteriner hekim (ö. 1991)

1914 - Jale İnan, Türk arkeolog (ö. 2001)

1915 - Stanley Matthews, İngiliz futbolcu (ö. 2000)

1915 - Alicia Rhett, Amerikalı oyuncu ve ressam (ö. 2014)

1922 - Renata Tebaldi, İtalyan soprano (ö. 2004)

1928 - Muzaffer Buyrukçu, Türk yazar (ö. 2006)

1928 - Stuart Whitman, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

1931 - Boris Yeltsin, Rus devlet adamı (ö. 2007)

1932 - Yılmaz Atadeniz, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 2023)

1933 - Wendell Anderson, Amerikalı bürokrat (ö. 2016)

1936 - Tuncel Kurtiz, Türk sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı (ö. 2013)

1939 - Claude François, Fransız pop şarkıcısı ve söz yazarı (ö. 1978)

1942 - Bibi Besch, Amerikalı aktris (ö. 1996)

1942 - Volker Roth, Alman futbol hakemi (ö. 2025)

1942 - Vural Öger, Türk kökenli Alman politikacı ve iş insanı

1947 - Clark Olofsson, İsveçli gangster (ö. 2025)

1948 - Sabriye Cemboluk, Türk yazar, oyun yazarı, gazeteci

1949 - Vedat Ahsen Coşar, Türk avukat

1950 - Ali Haydar Konca, Türk siyasetçi

1950 - Erol Togay, Türk futbolcu (ö. 2012)

1950 - Mustafa Kaplakaslan, Türk futbolcu

1952 - Engin Ardıç, Türk gazeteci (ö. 2023)

1952 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Türk siyasetçi (ö. 2014)

1957 - Derya Baykal, Türk oyuncu

1960 - Müsavat Dervişoğlu, Türk iş adamı, siyasetçi ve İyi Parti genel başkanı

1964 - Andreas Herder, Alman oyuncu

1965 - Brandon Lee, Çin kökenli Amerikalı aktör (ö. 1993)

1965 - Jarozlaw Araskiewicz, Polonyalı futbolcu

1966 - Michelle Akers, eski Amerikalı kadın millî futbolcu

1967 - Volkan Konak, Türk halk müziği sanatçısı (ö. 2025)

1967 - Azer Bülbül, Türk arabesk ve fantezi müzik sanatçısı (ö. 2012)

1968 - Lisa Marie Presley, Amerikalı rock şarkıcısı (Elvis Presley'nin kızı) (ö. 2023)

1969 - Gabriel Batistuta, Arjantinli futbolcu

1970 - Asuman Dabak, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1970 - Malik Sealy, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu (NBA) oyuncusu (ö. 2000)

1971 - Fredrik Lindgren, İsveçli müzisyen (ö. 2025)

1971 - Michael C. Hall, Amerikalı oyuncu

1972 - Yavuz Ağıralioğlu, Türk siyasetçi ve Anahtar Parti genel başkanı

1977 - Sergio Aragoneses, eski İspanyol futbolcu

1980 - Florin Bratu, Rumen futbolcu

1980 - Kenan Hasagić, Bosnalı futbolcu

1980 - Liasos Luka, Kıbrıs Rumu futbolcu

1981 - Gustaf Norén, İsveçli müzisyen ve Mando Diao grubunun gitaristi

1982 - Michael Fink, Alman futbolcu

1984 - Darren Fletcher, İskoç futbolcu

1985 - Mason Moore, Amerikalı porno yıldızı

1989 - Lamine Koné, Fildişili futbolcu

1990

Bige Önal, Türk oyuncu

Herciana Matmuja, Arnavut şarkıcı ve söz yazarı

Dan Gosling, İngiliz futbolcu

Duje Čop, Hırvat futbolcu

Serdar Eylik, Türk futbolcu

1994 - Harry Styles, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve One Direction üyesi

1995 - Oliver Heldens, Hollandalı DJ

1997 - Park Ji-hyo, Güney Koreli şarkıcı

2002 - Aleyna Özkan, Türk yüzücü

ÖLÜMLER

1222 - I. Aleksios, 1204 yılından 1222 yılına kadar Trabzon İmparatorluğu'nun ilk imparatoru (d. 1182)

1290 - Müziddin Keykubad, Delhi Sultanlığı hükümdarı (d. 1269)

1328 - IV. Charles, Fransa Kralı (d. 1294)

1522 - Girolamo Aleandro, İtalyan akademisyen, hümanist, Kardinal (d. 1480)

1691 - VIII. Alexander, Papa (d. 1650)

1705 - Sophie Charlotte, Braunschweig ve Lüneburg düşesi (d. 1668)

1733 - II. August, Lehistan kralı (d. 1670)

1818 - Giuseppe Gazzaniga, İtalyan opera bestecisi (d. 1743)

1851 - Mary Shelley, İngiliz yazar (d. 1797)

1873 - Matthew Fontaine Maury, Amerikalı astronom, deniz subayı, tarihçi, oşinograf, meteorolog, haritacı, jeolog ve eğitimci (d. 1806)

1882 - Antoine Bussy, Fransız kimyager (d. 1794)

1903 - George Gabriel Stokes, Fransız fizikçi (d. 1819)

1905 - Oswald Achenbach, Alman doğa ressamı (d. 1827)

1916 - Yusuf İzzeddin Efendi, Osmanlı şehzade (d. 1857)

1944 - Piet Mondrian, Hollandalı ressam (d. 1872)

1945 - Bogdan Filov, Bulgar arkeolog, sanat tarihçisi ve politikacı (d. 1883)

1966 - Buster Keaton, Amerikalı oyuncu (d. 1895)

1976 - Werner Heisenberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1901)

1979 - Abdi İpekçi, Türk gazeteci ve yazar (suikast sonucu) (d. 1929)

1979 - Niyazi Akıncıoğlu, Türk şair (d. 1919)

1981 - Ayşe Saffet Alpar, Türk kimyacı ve Türkiye'nin ilk kadın rektörü (d. 1903)

1988 - Heather O'Rourke, Amerikalı oyuncu (d. 1975)

1999 - Barış Manço, Türk müzisyen (d. 1943)

2002 - Hildegard Knef, Alman aktris, şarkıcı ve yazar (d. 1925)

2002 - Aykut Barka, Türk jeolog (d. 1951)

2002 - Daniel Pearl, Amerikalı gazeteci (d. 1963)

2003 - Kalpana Chawla, Hint asıllı Amerikalı astronot (d. 1962)

2003 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (d. 1954)

2003 - Rick Husband, Amerikalı astronot (d. 1957)

2003 - Michael P. Anderson, ABD Hava Kuvvetleri memuru ve NASA astronotu (d. 1959)

2003 - Muzaffer Akdoğanlı, Türk siyasetçi (d. 1922)

2004 - Ewald Cebula, Polonyalı eski millî futbolcu (d. 1917)

2004 - Süha Arın, Türk belgesel sinemacı (d. 1942)

2005 - John Vernon, Kanadalı oyuncu (d. 1932)

2007 - Gian Carlo Menotti, İtalyan asıllı Amerikalı besteci (d. 1911)

2010 - Steingrímur Hermannsson, İzlandalı siyasetçi (d. 1928)

2010 - Justin Mentell, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1982)

2011 - Knut Risan, Norveçli ünlü oyuncu (d. 1930)

2011 - Galip Boransu, Türk piyanist, keyboard, vokal (d. 1950)

2012 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1923)

2012 - Angelo Dundee, Amerikalı boks antrenörü (d. 1921)

2012 - Don Cornelius, Amerikalı Tv programcısı, yazar ve yapımcı (d. 1936)

2013 - Ed Koch, Amerikalı siyasetçi (d. 1924)

2013 - Robin Sachs, İngiliz sinema ve Tv oyuncusu (d. 1951)

2014 - Luis Aragonés, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)

2014 - Maximilian Schell, Avusturyalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1930)

2014 - Vasili Petrov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri ve Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1917)

2014 - Tony Hateley, İngiliz futbolcu (d. 1941)

2015 - Udo Lattek, Alman teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1935)

2015 - Aldo Ciccolini, İtalyan-Fransız piyanist (d. 1925)

2015 - Monty Oum, Amerikalı web-bazlı animatör ve yazar (d. 1981)

2016 - Ali Beratlıgil, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2016 - Paul Pholeros, Avustralyalı mimar (d. 1953)

2016 - Filiz Bingölçe, Türk Gazeteci, yazar, sözlükçü, yayımcı ve belgesel film yönetmeni (d. 1965)

2017 - Étienne Tshisekedi, Demokratik Kongolu siyasetçi (d. 1932)

2017 - Cor van der Hoeven, Eski Hollandalı millî futbolcu (d. 1921)

2017 - Stig Grybe, İsveçli aktör ve komedyen (d. 1928)

2017 - Lars-Erik Berenett, İsveçli ünlü aktör (d. 1942)

2017 - Desmond Carrington, Britanyalı oyuncu, radyocu ve sunucu (d. 1926)

2017 - Sandy Gandhi, Avustralyalı komedyen ve köşe yazarı (d. 1958)

2018 - Fidel Castro Díaz-Balart, Kübalı nükleer fizikçi ve devlet görevlisi (d. 1949)

2018 - Dennis Edwards, Amerikalı siyahi soul müziği ve blues şarkıcısı (d. 1943)

2018 - Édouard Ferrand, Fransız siyasetçi (d. 1965)

2018 - Su Bai, Çinli arkeolog (d. 1922)

2018 - Ömer Aggad, Filistin asıllı Suudi Arap hayırsever ve iş insanı (d. 1927)

2019 - Clive Swift, İngiliz oyuncu, komedyen ve söz yazarı (d. 1936)

2019 - Jeremy Hardy, İngiliz komedyen ve oyuncu (d. 1961)

2019 - Ursula Karusseit, Alman oyuncu (d. 1939)

2019 - Lisa Seagram, Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2019 - Les Thornton, İngiliz profesyonel güreşçi (d. 1934)

2019 - Conway Berners-Lee, İngiliz matematikçi ve bilgisayar mühendisi (d. 1921)

2020 - Andy Gill, İngiliz post-punk gitaristi ve müzik yapımcısı (d. 1956)

2020 - Péter Andorai, Macar oyuncu (d. 1948)

2020 - Leons Briedis, Leton şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat eleştirmeni ve yayıncı (d. 1949)

2020 - Lev Mayorov, Azeri profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1969)

2020 - Lila Garrett, Amerikalı radyo sunucusu ve senarist (d. 1925)

2020 - Ömer Dönmez, Türk oyuncu (d. 1959)

2021 - Soraya Abdullah, Endonezyalı aktris (d. 1978)

2021 - Dustin Diamond, Amerikalı aktör, yönetmen, müzisyen ve komedyen (d. 1977)

2021 - Jean-Pierre Jossua, Dominikan Rahibi, Fransız yazar, eğitimci ve Katolik ilahiyatçı (d. 1930)

2021 - Abd el-Sattar Kasım, Filistinli yazar (d. 1948)

2021 - Viktor Koval, Sovyet-Rus yazar, şair, sanatçı ve aktör (d. 1947)

2021 - Temur Tsiklauri, Gürcü pop şarkıcısı, aktör (d. 1946)

2021 - Cynthia Turner, Maltalı bir piyanist (d. 1932)

2022 - Lütfullah Safi Gülpayegani, İranlı Şii merci (d. 1919)

2022 - Paolo Graziosi, İtalyan aktör (d. 1940)

2022 - Shintarō Ishihara, Japon siyasetçi ve yazar (d. 1932)

2022 - Maurizio Zamparini, İtalyan iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1941)

2023 - Renato Benaglia, İtalyan profesyonel futbolcu ve teknik adam (d. 1938)

2023 - Benny Dollo, Endonezyalı teknik direktör (d. 1950)

2023 - Leonard Pietraszak, Polonyalı aktör (d. 1936)

2024 - Carl Weathers, Amerikalı oyuncu (d. 1948)

2025 - Etem Çalışkan, Türk hattat, ressam ve gazeteci (d. 1928)

2025 - Kishan Kapoor, Hint siyasetçi ve iş adamı (d. 1951)

2025 - Renato Corsetti, İtalyan dilbilimci ve akademisyen (d. 1941)

2025 - Ayfer Atay, Türk futbolcu ve siyasetçi (d. 1935)

2025 - Mehdi Haj Mohamad, İranlı profesyonel futbolcu (d. 1950)

2025 - Horst Köhler, Alman ekonomist ve politikacı (eski IMF Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı) (d. 1943)