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Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz sularında askeri havacılık ve denizcilik tarihine geçecek bir ilke imza atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tarihte ilk kez bir insansız deniz aracı (İDA), başka bir insansız deniz aracını hedef alarak imha etti. Olayın gerçekleştiği kesin tarih ve konum bilgisi ise güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Yayınlanan 81 saniyelik çatışma görüntülerinde, Ukrayna üretimi Sargan 3000 adlı deniz dronunun üzerindeki uzaktan kumandalı silah sistemiyle Rus İDA'sına ateş açtığı görüldü. Havadan çekilen takip görüntülerinde de sürdürülen yoğun ateş sonucu Rus dronunun parçalandığı ve kıç kısmından suya gömülerek battığı kayıtlara geçti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ DENİZ BEKÇİSİ

Kamikaze saldırıları için tasarlanıp daha sonra çok amaçlı silah platformuna dönüştürülen Sargan 3000, 12,7 mm uzaktan kumandalı silah istasyonu taşıyor. 6,9 metre uzunluğundaki platform, 450 kilogram faydalı yük kapasitesi, 55 knot hızı ve 1.600 kilometrelik operasyon yarıçapıyla dikkat çekiyor. Sistem, GPS karıştırmalarına karşı gelişmiş navigasyon ve elektronik harp donanımlarıyla destekleniyor.

SAVAŞ MEYDANI MAKİNELERE DEVREDİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda kara robotlarıyla mevzi ele geçiren Ukrayna'nın ardından deniz dronlarının da birbirini avlamaya başlaması, çatışmaların boyut değiştirdiğini gösteriyor. Uzmanlar, insansız araçların doğrudan birbiriyle savaştığı bu yeni dönemin, insansız sistemlerin muharebe alanındaki rolünü kökten değiştirdiğine vurgu yapıyor.