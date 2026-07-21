Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Kraliyet Donanması'nın insansız sistemleri operasyonel sahaya hızla entegre etmeyi hedefleyen Project Beehive programı kapsamında kritik bir test gerçekleştirildi. Kraken Technologies tarafından geliştirilen K3 SCOUT adlı otonom insansız deniz aracı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait bir Airbus A400M askeri nakliye uçağının arka kargo kapağından çıkarılarak yaklaşık 400 metre yükseklikten Kuzey Denizi’ne bırakıldı.

Suda 2,4 metreye varan dalga yüksekliği ve zorlu Sea State 4 deniz koşullarında icra edilen tatbikatta, Capewell imzalı UMCADS elektromekanik paraşüt platformu kullanıldı. Sistem, suya temas anında araç ile platform arasındaki bağı senkronize şekilde keserek insansız aracın anında serbest kalmasını sağladı. A400M uçağıyla altı gün içerisinde dört farklı başarılı hava indirme testi tamamlandı.

K3 SCOUT: 55 KNOT HIZ VE 30 GÜN OTONOM GÖREV KABİLİYETİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, gösterilen başarının ardından Kraken Technologies şirketine 20 adet K3 SCOUT ve ilgili yer kontrol sistemleri için sipariş verdi. Taktik özellikleriyle öne çıkan insansız deniz aracının öne çıkan yetenekleri şunlar:

Boyut ve Gövde: 8,4 metre uzunluk, 1,93 metre genişlik ve dayanıklı cam elyaf gövde.

Hız ve Menzil: Dizel motoruyla 25 knot (46 km/s) seyir hızında 650 deniz mili menzil; maksimum 55 knot (102 km/s) hıza ulaşma yeteneği.

Dayanıklılık: Müdahaleye gerek duymaksızın 30 güne kadar tamamen otonom görev icra edebilme.

Modüler Görev Tipi: Elektronik harp (EW), keşif-gözetleme ve gelişmiş taarruz/saldırı konfigürasyonlarına uyumlu esnek sensör yükü.

DENİZ GÜCÜ ARTIK HAVA YOLUYLA HIZLA KONUŞLANDIRILACAK

Küçük ve orta ölçekli insansız deniz araçlarının en büyük operasyonel kısıtlaması, kendi motor güçleriyle uzak görev sahalarına intikal ederken yakıt ve zaman kaybetmeleriydi. Nakliye uçaklarıyla uzaktan fırlatılıp paraşütle sahaya indirilme konsepti, insansız deniz unsurlarının kriz veya çatışma bölgelerine saatler içinde sevk edilmesini sağlayacak. Bu durum, deniz ve hava kuvvetlerinin derin bir hibrit entegrasyonla birlikte çalışacağı yeni bir deniz harbi doktrininin kapısını aralıyor.