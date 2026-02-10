Alphabet, Google’ın çatı şirketi olarak teknoloji dünyasında uzun zamandır görülmemiş bir hamleye hazırlanıyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Şirket, dev borçlanma programı kapsamında 100 yıl vadeli son derece nadir bir tahvil ihracı planlıyor.

İLK 100 YILLIK TAHVİL SATIŞI OLACAK

Bu hamle, dot-com balonunun yaşandığı 1990’ların sonundan beri bir teknoloji şirketi tarafından yapılacak ilk 100 yıllık tahvil satışı olacak. En son Motorola böyle bir işlem yapmıştı.

Alphabet, pazartesi günü ABD’de yatırım yapılabilir seviyedeki tahvil piyasasına girerek yedi dilim halinde 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirdi.

İddiaya göre; 100 yıl vadeli tahvil sterlin cinsinden ihraç edilecek ve aynı para biriminde dört ayrı dilim daha satışa sunulacak. Bu, Alphabet’in sterlin cinsinden ilk tahvil ihracı olacak.

Şirketler için 100 yıllık borçlanma son derece istisnai bir durum. Çünkü satın almalar, iş modellerinin eskimesi ve teknolojik değişim riskleri bu tür uzun vadeli ihraçları riskli kılıyor. Normalde bu piyasayı devletler, üniversiteler gibi kurumlar domine ediyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Ancak teknoloji devleri artık yapay zeka rekabetinde kalmak için olağanüstü finansman ihtiyacı duyuyor. Ölümüne süren bu mücadele, neredeyse terk edilmiş bu enstrümanları yeniden canlandırıyor. KBRA Avrupa makro stratejisti Gordon Kerr, Alphabet’in yapılandırılmış finans yatırımcılarından çok uzun vadeli yatırımcılara kadar geniş bir yelpazeyi hedeflediğini söylüyor.

Kerr, tahvillerin ana alıcılarının sigorta şirketleri ve emeklilik fonları olacağını, ancak bunları yapılandıranların büyük ihtimalle vade sonunu göremeyeceğini vurguluyor.

Özellikle İngiltere’deki emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinden gelen yoğun talep, sterlin piyasasını uzun vadeli fon arayanlar için cazip hale getirdi.