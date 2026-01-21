Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Sarı-kırmızlı ekip, Atletico Madrid ile 6 maça çıktı ve galibiyet alamadı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Avrupa kupalarında takımlarımızla toplamda 14 kez karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, Galatasaray'ın dışında, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0'lık yenilgi aldı.