Tarihin sıfır noktası Berlin'de: 12 bin yıllık tarih Almanya'da tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının başka ülkelerde, dünyanın başka kültür başkentlerinde de benzer sergiler yapma planı olduğunu paylaşan Karul, şunları kaydetti:

"Ben şahsen bu serginin burada olmasının, burada yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için çok güzel bir araç olacağını düşünüyorum. Başka bir ülkede yaşamanın zorluklarını kısa süre de olsa yaşamış biri olarak bunları, bu eserleri buraya getirmek adeta bizim gözümüzden onlara da bir armağan diye telakki ediyoruz."