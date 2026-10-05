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Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yer alan ve bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan antik tiyatro kazı alanı, uzun süredir devam eden ilgisizlik ve durdurulan çalışmalar nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Bir dönem heyecanla başlatılan ve tarihin gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı sahasında, bugün ne bir çalışma ne de koruma faaliyeti yürütülüyor.

TARİHİ DEĞERLER TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

Bölge sakinleri ve kültür-sanat çevreleri, büyük bir potansiyele sahip bu antik tiyatronun tozlu ve bakımsız bir halde beklemesine tepki gösteriyor. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, kazı çalışmalarının planlı bir şekilde yeniden başlatılmasını, güvenlik önlemlerinin tamamlanmasını ve bu eşsiz mirasın bir an önce ayağa kaldırılarak ülke turizmine kazandırılmasını talep ediyor.