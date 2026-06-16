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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan “Tarihin Tarifi” belgeselinin ilk bölüm çekimleri Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Cem Özer’in üstlendiği belgeselde, Osmanlı padişahlarının sevdiği yemekler ve bu lezzetlerin tarihî hikâyeleri ele alınıyor. İlk bölümde, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ile özdeşleşen ve sevdiği yemekler arasında gösterilen Toyga Çorbası konu edildi.

Çekimler kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen çekim ekibi, yönetmen ve yapımcılar Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti. Çekim sürecinde sağlanan destek ve misafirperverlik dolayısıyla Başkan Durgut’a teşekkür eden ekip, Söğüt’ün tarihî ve kültürel mirasının böylesine anlamlı bir projede yer almasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Belediye Başkanı Durgut ziyaret sonrası, “Köklerini tarihten alan kadim lezzetlerimizin ve Söğüt’ümüzün eşsiz mirasının geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayacak bu kıymetli çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyor, belgeselin hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.