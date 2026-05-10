Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın manevi himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla gerçekleştirilen "2026 Gelibolu Triatlonu" heyecan fırtınası estiriyor. Tarihi Yarımada'da bu yıl da dünyanın en zorlu spor branşlarından biri olan triatlon için geri sayım sona erdi ve yaklaşık 200 sporcu zorlu parkura "merhaba" dedi.

HER MEVSİMİ TEK YARIŞTA YAŞAYACAKLAR

Eski Jandarma Kampı'nda kurulan başlangıç noktasında hazırlıklarını tamamlayan sporcular, federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan’ın startı ile suya atladı. Yalçınkaya, parkurun zorluğuna dikkat çekerek, Suyun da ısısı 20 derecenin altında. Fakat koşuda sanıyorum yanacaklar. Hem üşüyorlar hem terleyecekler, inanılmaz bir sıcaklık olacak. Her mevsimi yaşayacaklar. Burası tarihi alan olması özelliğiyle doğal ve bizim için güzel bir yer” dedi.

PARKURDA "TARİH" VAR: 1,9 KM YÜZME, 90 KM BİSİKLET, 21 KM KOŞU

Sporcuların önünde tam anlamıyla bir "dayanıklılık sınavı" bulunuyor. Denizdeki 1,9 kilometrelik yüzme etabının ardından, anıtların ve tarihi siperlerin arasından geçen 90 kilometrelik bisiklet parkuru geçilecek. Yarış, 21 kilometrelik nefes kesen koşu etabıyla final yapacak.

"ANITLARIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL"

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, Gelibolu’nun kendileri için sıradan bir yer olmadığını vurguladı:

"O tarihi alanda anıtların önünden geçerken insanlar ister istemez duygulanıyor ve bu verdiğimiz mücadele, zamanında burada verilen mücadeleyi anlatıyor bize. İnsanlar burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Tarihi alan başkanlığımız olsun, gençlik ve spor il müdürlüğümüz olsun, valiliğimiz olsun, jandarmamız olsun, sahil güvenliğimiz olsun, tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte güzel bir sinerji yaratıyoruz ve böyle güzel bir organizasyon ortaya çıkıyor." dedi.

Yarış sonunda dereceye giren "demir adamlar" için düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek. Gelibolu, gün boyunca sporun ve tarihin birleştiği o eşsiz manzaraya tanıklık etmeye devam edecek.