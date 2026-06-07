Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Selime Katedralimiz, Ihlara Vadisinin bitiş noktası. Vadiden çıktıktan sonra bizi peri bacaları ile Katedral karışlıyor. 2 katlı bir yapı bu yapının orta katında kervan yolu bulunuyor. 8-9'uncu yüzyıllarda buraya kurulan pazarlarda güvenlik için gelen devleri o kervan yoluyla üst kata çıkartılardı. Aynı etapta yukarıda dinlenmek ve ibadet etmek için bir üst kata katedral inşa edilmiş. Buranın bir özelliği de dini bir merkez olması. Din adamları yetiştirilmiş ve en önemlisi ise ilk sesi ayının yapıldığı bölgedeyiz.