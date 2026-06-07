Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor

Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor

Aksaray’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Ihlara Vadisi’nin bitiş noktasında yer alan, ortasından kervan yolu geçen iki katlı tarihi Selime Katedrali ve çevresindeki peri bacalarında turist yoğunluğu yaşanıyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 1

Selime Katedrali, Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 2

Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 3

Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. Bölge, Türkiye'ye yaz tatiline gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 4

Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çekinip doğa yürüyüşü yapıyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 5

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Selime Katedralimiz, Ihlara Vadisinin bitiş noktası. Vadiden çıktıktan sonra bizi peri bacaları ile Katedral karışlıyor. 2 katlı bir yapı bu yapının orta katında kervan yolu bulunuyor. 8-9'uncu yüzyıllarda buraya kurulan pazarlarda güvenlik için gelen devleri o kervan yoluyla üst kata çıkartılardı. Aynı etapta yukarıda dinlenmek ve ibadet etmek için bir üst kata katedral inşa edilmiş. Buranın bir özelliği de dini bir merkez olması. Din adamları yetiştirilmiş ve en önemlisi ise ilk sesi ayının yapıldığı bölgedeyiz.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 6

Bölgemizin en fazla turist çeken destinasyonların içinde yer alıyor. 2025 yılında 175 bin kişiyi ağırladık. Bu dönemde yapacağımız iyileştirmelerle yine aynı rakamlara ulaşacağımıza umut ediyorum. Yakın zamanda Selime Katedralimiz çevresinde ışıklandırma hayata geçecek. Gelen turistler peri bacalara ile Katedralleri çok önemsiyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 7

Kapadokya bölgesindeki en büyük katedral olarak yerini alıyor. Bu bölgeye gelen turistler Ihlara Vadisini gezdikten sonra yeşiliyle Melendiz Çayı ile çok güzel bir gün geçiriyor.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 8

Tüm misafirlerimizin Aksaray’a gelince buraya uğramalarını istiyoruz. Havalar ısındı, kuş sesleri buranın görkemiyle, doğayla birleşince çok güzel görüntülerde ortaya çıkmaya başladı” diye konuştu.

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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 9
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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 10
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Tarihin ilk yüksek sesli ayini burada yapıldı: Vadiden çıkınca karşınıza geliyor - Resim: 11
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Kaynak: DHA
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