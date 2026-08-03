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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Anadolu'nun saklı kalmış tarihi cevherleri, gün yüzüne çıkan hikayeleriyle ulusal ve uluslararası turizmin odağı olmaya devam ediyor. Karadeniz’in hırçın coğrafyasında, denizden kilometrelerce uzaklıkta yükselen ve tarihi boyunca hiçbir ordu tarafından ele geçirilemeyen Ordu'daki Gölköy Kalesi, askeri dehası ve büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ordu il merkezine 63 kilometre, Gölköy ilçe merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklıktaki Kale Mahallesi'nde konumlanan yapı, kentin en yüksek kalesi olma unvanını elinde bulunduruyor.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ TAHKİMATLARINDAN BİRİ: İŞGAL EDİLEMEYEN TEK KALE

Gölköy Kalesi’ni muadillerinden ayıran en büyük özellik, tarihi kayıtlara "Ordu'da işgal edilemeyen tek yer" olarak geçmesi. Antik dönemlerde kale çevresine yerleştirilen gizli kapanlar, tuzaklar ve sarp kayalık yapısı, istilacı orduların kaleye yaklaşmasını imkansız kıldı. Stratejik önemi nedeniyle savaş dönemlerinde Tayfun Paşa komutasındaki seçkin askerler tarafından savunulan kalenin yüksekliği tam 150 metre. Dönemin askerlerinin haklı bir saygı duruşu olarak kaleye "Tayfun Paşa Kalesi" adını verme önerisi ise, bizzat Tayfun Paşa’nın gösterdiği devlet adamlığı ve tevazu örneğiyle reddedilerek tarihteki yerini aldı.

PERS KRALI DARA’NIN MİRASI UNESCO KORUMASINDA

Maddî ve manevi değerleriyle zamana meydan okuyan kale, milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda Pers Kralı Dara tarafından inşa ettirildi. Devasa ve tek parça bir kaya kütlesi üzerine konumlandırılan bu askeri üs, tek bir giriş kapısına sahip. Geniş bir coğrafyayı kuş bakışı gören hakim yapısı, kaleyi antik çağların en stratejik gözetleme ve savunma merkezlerinden biri haline getirdi. Girişinin hemen solunda yer alan silindir şeklindeki burç ve gözetleme kulesi, antik mühendisliğin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Bu benzersiz tarihi ve mimari doku, 1997 yılında UNESCO’nun da dikkatini çekerek "Dünya Antik Eserler Listesi"ne dahil edildi.

TURİZMDE YENİ ROTA: KÜLTÜR GEZGİNLERİNİ BEKLİYOR

Gölköy Kalesi, hem Pers İmparatorluğu'nun askeri mimarisini incelemek isteyen tarihçiler hem de doğa ile tarihi bir arada yaşamak isteyen seyahat severler için Karadeniz'in en nitelikli rotalarından biri haline geldi. Yetkililer, UNESCO tescilli bu savunma mucizesinin ulusal turizm pazarında hak ettiği değeri görmesi için tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.