Fotoğraflarda, tacın palmiye motifli elmas kemerlerinin kopmuş ya da bükülmüş olduğu, mücevherlerle bezeli haçının yana devrildiği görülüyor. Ayrıca 8 altın kartaldan biriyle birlikte yaklaşık 10 elmasın kayıp olduğu da belirtildi.

HIRSIZLAR KAÇARKEN KALDIRIMA DÜŞÜRMÜŞTÜ

19’uncu yüzyılda Fransa’yı yöneten III. Napolyon’un eşi için hazırlanan taç, geçen yıl ekim ayında Louvre’da gerçekleşen soygunda hedef alınan 9 kraliyet mücevherinden biriydi. Hırsızlar, zümrüt ve elmaslarla süslü tacı müze dışındaki kaldırıma düşürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

DÜŞÜŞ SIRASINDA HASAR GÖRDÜ

Soygundan üç ayı aşkın süre sonra Louvre, hasarın boyutunu gözler önüne seren görselleri yayımladı. Müzenin raporuna göre, güçlendirilmiş cam vitrindeki dar bir aralıktan çekilmeye çalışılan taç bu sırada ezildi, düşmenin etkisiyle de daha fazla zarar gördü. Elmas ve zümrütlerle süslü dört palmiye figürü yerinden koptu, bunlardan biri tamamen kayboldu.

New York Times’ın aktardığına göre, Louvre, tacın onarımı için uzman restoratörlerden teklif almaya hazırlanıyor. Süreç, özel olarak oluşturulan bir uzmanlar kurulu tarafından denetlenecek. Müzenin Dekoratif Sanatlar Direktörü Olivier Gabet, restorasyon maliyetinin net olmadığını en az 40 bin euro civarında olmasının beklendiğini söyledi.

NADİR KRALİYET MÜCEVHERLERİNDEN BİRİ

Eugénie’nin tacı, Fransız devletinin elinde kalan nadir kraliyet mücevherlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Fransız Devrimi’nden sonra birçok kraliyet mücevheri ya yağmalandı ya da 1887’de açık artırmalarla satıldı. Bu taç ise Louvre tarafından 1988 yılında satın alındı.

Tacın, III. Napolyon tarafından 1855’te Paris’te düzenlenen Evrensel Sergi’nin açılışı için yaptırılan bir mücevher setinin parçası olduğu biliniyor. İmparatorun resmi kuyumcusunun denetiminde hazırlanan eser, 1.354 elmas, 1.136 gül kesimli elmas ve 56 zümrütle süslenmişti.

III. Napolyon’un Prusya’ya esir düşmesinin ardından İngiltere’ye kaçan İmparatoriçe Eugénie, tacı Fransa’da bırakmıştı. Daha sonra açtığı dava sonucunda mücevheri geri aldı ve tacı vaftiz kızı Prenses Marie-Clotilde Napoleon’a miras bıraktı.

Louvre uzmanları, kayıp altın kartalın ve elmasların çalınan diğer mücevherlerle birlikte bir yerde olabileceğini ve ileride bulunma ihtimali olduğunu belirtiyor. Müze yönetimi, tacın yıl sonuna kadar restore edilerek yeniden sergilenmesini hedefliyor.

SOYGUN YALNIZCA 7 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

19 Ekim 2025 sabahı gerçekleşen soygun yalnızca 7 dakika sürdü. Apollo Galerisi’ne açılan bir pencereden içeri giren hırsızlar, 88 milyon euro değerindeki 8 mücevherle kaçarken, imparatoriçenin tacı olay yerinde kaldı. Soruşturma kapsamında 100’den fazla polis görev aldı ve beş kişi şüpheli olarak belirlendi. Taç dışındaki mücevherlere hâlâ ulaşılamadı.