Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin açılışında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Şi, Çin ile ABD’nin yalnızca iki ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren konuları ele aldığını belirterek, ilişkileri doğru yönde ilerletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“DÜNYA TARİHİ BİR KAVŞAKTA”

Küresel ölçekte yüzyılda bir görülen dönüşümlerin hızlandığını kaydeden Şi, uluslararası ortamın giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Çin lideri, “Dünya yeni bir tarihi kavşakta bulunuyor. Çin ve ABD, çağın sorunlarına birlikte yanıt vermeli” dedi.

Çin ile ABD arasında farklılıklardan çok ortak çıkarların bulunduğunu savunan Şi, bir ülkenin başarısının diğer ülke için fırsat anlamına geldiğini vurguladı.

“2026’YI TARİHİ DÖNÜM NOKTASI YAPMAYA HAZIRIZ”

Şi Cinping, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini belirterek, büyük güçlerin doğru ilişki modelini kurmasının önemine dikkat çekti.

Xinhua’nın aktardığına göre Şi, “Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru rotayı vererek 2026’yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihi bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Trump da görüşmede Şi için “büyük bir lider” değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞMEDE KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINDI

Trump için sabah saatlerinde Tienanmın Meydanı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Ardından iki lider, Büyük Halk Salonu’nda ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmelerde ticaret ve ekonomi başlıklarının yanı sıra ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yaşanan gerilim ile Tayvan meselesinin de gündeme geldiği belirtildi.

TAYVAN KONUSUNDA “ÇATIŞMA” UYARISI

Şi Cinping’in görüşmede Tayvan konusuna da değindiği aktarıldı.

Çin lideri, Tayvan’ın bağımsızlığı ile Tayvan Boğazı’nda barışın birbiriyle bağdaşmadığını savunarak, bu konunun doğru yönetilmemesi halinde “çatışma çıkabileceği” uyarısında bulundu.

Trump’ın temasları kapsamında öğleden sonra Gök Tapınağı’nı ziyaret edeceği, akşam ise onuruna verilecek resmi yemeğe katılacağı bildirildi.

ABD Başkanı’nın, 15 Mayıs sabahı Şi ile yeniden bir araya gelerek çay buluşması ve çalışma yemeğine katılmasının ardından ülkeden ayrılması bekleniyor.