İstanbul'un tarihi ve kültürel kalbi sayılan Beyoğlu'nun simge mekanlarından biri konumundaki Eski Fransız Yetimhanesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü vesilesiyle gerçekleştirilen çok özel bir programa ev sahipliği yaptı.

Fotoğraf sanatının geçirdiği iki asırlık evrimi ve tarihsel dönüşümü gözler önüne seren bu anlamlı buluşma, FOTON Derneği ile Beyoğlu Belediyesi ortak iş birliğiyle hayata geçirildi. Fotoğraf tutkunlarını, akademisyenleri ve sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getiren etkinlik kapsamında özel sergiler, ilgi çekici söyleşiler ve uygulamalı atölye çalışmaları katılımcılara sunuldu.

Programın resmi başlangıcı, FOTON Derneği temsilcileri ile Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla yapıldı.

TARİHTEKİ İLK FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ MEKÂNDA BELGESEL HEYECANI

FOTON Derneği üyelerinin birbirinden değerli eserlerinden meydana gelen Karma Fotoğraf Gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik gecesinin en çok merak edilen ve dikkat çeken anı ise fotoğrafın 200. yılı dolayısıyla FOTON Derneği tarafından titizlikle hazırlanan özel belgeselin ilk gösterimi oldu. Joseph Nicéphore Niépce tarafından tarihteki ilk fotoğrafın çekildiği Fransa'daki orijinal mekânda çekimleri tamamlanan bu özel belgesel projesi, davetliler tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla karşılandı. Görsel hafızamızın başlangıç noktasına saygı duruşu niteliği taşıyan bu çalışma, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

GELENEKSEL TEKNİKLERDEN GELECEĞİN FOTOĞRAFÇILIĞINA

Belgesel gösteriminin hemen ardından program, Fotoğrafın 200. Yılında Geçmişten Geleceğe başlıklı kapsayıcı bir söyleşi ile devam etti. Alanında uzman isimler olan Murat Gür, Profesör Ozan Bilgiseren ve Tanın Helvacı, fotoğraf sanatının ilk ortaya çıktığı günlerden günümüz dijital çağına ve yapay zeka teknolojilerine kadar uzanan tarihsel gelişimini dinleyicilerle paylaştı. Söyleşide, görsel kültürün toplumlar üzerindeki etkisi ve geleceğin fotoğrafçılık vizyonu detaylıca ele alındı.

Etkinlik alanında kurulan Alaminüt Fotoğraf Çekim Deneyimi bölümünde ise katılımcılar nostaljik bir yolculuğa çıkarıldı. Photogram 1827 ekibinden Sena Turhan rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede konuklar, geleneksel ahşap kutu kameralarla tarihi çekim ve banyo tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, dakikalar içinde fiziksel baskıya dönüşen bu geleneksel yöntemle kendi fotoğraflarını çekerek fotoğrafın ilk dönemlerindeki büyülü atmosferi yaşama şansı elde ettiler.

DÜNYA FOTOĞRAFÇILIK GÜNÜ VE İLK FOTOĞRAFIN TARİHSEL MİRASI

Her yıl 19 Ağustos tarihinde kutlanan Dünya Fotoğrafçılık Günü, esasen Fransız Bilimler Akademisi'nin 1839 yılında dagerotip adıyla bilinen ilk pratik fotoğrafik süreci patent hakkı olmaksızın dünyaya armağan ettiği güne dayanmaktadır. Ancak bu kutlamaları daha da anlamlı kılan unsur, Joseph Nicéphore Niépce'in 1826 veya 1827 yıllarında Le Gras'daki penceresinden çektiği ve Le Gras'dan Pencereden Görünüş olarak bilinen tarihteki ilk kalıcı fotoğrafın üzerinden tam iki asır geçmiş olmasıdır.

Beyoğlu'ndaki bu özel etkinlik, fotoğrafın mekanik bir buluştan küresel bir iletişim diline dönüştüğü 200 yıllık bu devasa süreci kutlamak adına büyük önem taşımaktadır. Eski Fransız Yetimhanesi'nin tarihi dokusuyla bütünleşen organizasyon, fotoğrafın geçmişteki teknik mirasından gelecekteki dijital imkanlarına uzanan köprüyü başarıyla kurarak İstanbul'un kültür sanat takvimine unutulmaz bir not düşmüştür.