Karadeniz Bölgesi’nin ilk caz festivali olan Ordu Caz Festivali, 15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle şehri müziğin ritmiyle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gün etkinlikleri, Ordu’nun "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanına sahip Perşembe ilçesindeki tarihî ve turistik Yason Burnu Yarımadası’nda gerçekleştirildi. Eşsiz manzara eşliğinde açık havada düzenlenen etkinlikte sahne alan Kök Kadro grubu, sevilen eserleri caz yorumuyla seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir gün geçirdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Yason Burnu’nun daha önce uçurtma şenlikleri ve farklı konserlere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bölgede ilk kez bir caz festivali düzenlendiğini vurguladı. Başkan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi yarımadada ilk defa bir caz festivali yapılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah temmuz ayında burada çocuklarımız için güzel bir tiyatro şenliği de düşünüyoruz."



Ordu Caz Festivali Genel Direktörü Emre Gürsoy ise Ordu'nun kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veren bir kent olduğunu belirtti. Şehrin sanatsal çeşitliliğine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Gürsoy, "Farklı bir şey yapmak istedik. Tiyatro var, Türk sanat müziği var, bağlama var. Biraz da farklı ve elit bir iş olsun istedik. Caz olsun, ardından blues da geliyor" şeklinde konuştu.