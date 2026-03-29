Bakanlık, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayı boyunca sürecek etkinliklerle, toplumun otizme dikkatini çekmeyi hedefliyor.

2 Nisan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri hizmet binaları ve bazı tarihi yapılar mavi veya kırmızı ışıklarla ışıklandırılacak. Ayrıca ay boyunca seminerler, paneller, söyleşiler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenecek; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler sırasında merkezi alanlarda bilgilendirme stantları kurulacak ve bakanlık personeli aracılığıyla halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, piknikler, otizm şenlikleri ve el baskısı atölyeleri gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları da yer alacak.

Buna ek olarak, Bakanlık ve ilgili kamu kurumları afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları yapacak; otizme dair bilgi yarışmaları düzenlenecek. Yerel medya kanallarında söyleşiler ve haber çalışmaları yayımlanacak, farkındalık videoları ve radyo programları kamuoyuyla paylaşılacak.