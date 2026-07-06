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Bu yaz yaptığı Ernest Muçi ve Noah Saviolo hamleleriyle bonservis rekorunu kıran Trabzonspor tarihi bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR ARAL ŞİMŞİR TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Bordo Mavililer uzun süredir devam pazarlık görüşmelerinde Midtjylland ile rekor bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vararak milli oyuncu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı.

MIDTJYLLAND'A REKOR BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

İki kulüp arasında yapılan anlaşmanın bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenilirken rakamın resmiyet kazanmasıyla birlikte Aral Şimşir Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak.

MİLLİ OYUNCUNUN YARIN TRABZON'DA OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi 24 yaşındaki oyuncuyu yarın Trabzon'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmeyi planlıyor. Aral Şimşir, Trabzonspor ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attıktan sonra yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalarına başlayacak.