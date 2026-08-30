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Kaynak: AA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, bir tırın çarpması sonucu hasar gördü. Edinilen bilgilere göre, araç geçişine kapalı olan köprüde dönüş yapmaya çalışan bir tır, tarihi yapının taşıyıcı duvarına çarptı.

Söz konusu çarpmanın şiddetiyle köprünün yan duvarında yıkım meydana geldi. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceleyen emniyet güçleri, kuralları ihlal eden tır sürücüsünü tespit ederek hakkında yasal süreç başlattı.

Olayla ilgili tutulan resmi tutanakların ve tespit raporlarının, tarihi mirasa verilen zarara ilişkin gerekli idari ve adli adımların atılması maksadıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.