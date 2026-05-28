Aydın’ın Germencik ilçesinde, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Bölgede düzenlenen "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde, sit alanında yasa dışı kazı gerçekleştiren 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

MAGNESİA ANTİK KENTİ YAKINLARINDA OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri; Efes, Metropolis, Akrapolis ve Magnesia Antik Kentleri çevresinde koruma ve denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Magnesia Antik Kenti sınırlarında yer alan Gümüşdağı mevkisindeki koruma altındaki sit alanına baskın düzenlendi.

KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR, MALZEMELERE EL KONULDU

Yasa dışı olarak kazı yaptıkları suçüstü belirlenen M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) adlı şüpheliler, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahısların kaçak kazı amacıyla kullandığı bölgede yapılan detaylı aramalarda; 1 adet el dedektörü, 3 adet kürek, 3 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet inşaat çivisi ile 10 metre uzunluğunda halat bulundu.

Ele geçirilen kazı malzemelerine yetkililer tarafından el konuldu.