Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, 9 günlük tatilini İstanbul’da geçirmeyi planlayan vatandaşlar Eminönü’nde yoğun bir alışveriş trafiği oluşturdu. Tarihi ve turistik öneme sahip Eminönü, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Özellikle Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlarda büyük bir hareketlilik gözlendi. Şeker, lokum, çeşitli kuruyemişler, çikolatalar ve bayramlık hediyelik eşyalar tezgahlarda yer aldı. Müşteriler hem kendilerine hem de yakınlarına bayram sevinci taşıyacak ürünler için dükkan dükkan gezdi. Renkli tezgahlar ve baharat kokuları arasında yaşanan bu yoğunluk, bayramın yaklaştığını bir kez daha hissettirdi.

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen birçok kişi ise alışveriş molası vererek Galata Köprüsü çevresindeki sahil kenarlarında oturmayı tercih etti. Balık ekmek satan tekneler, simitçiler ve çay ocakları da bayram öncesi hareketlenmeden payını aldı. Tarihi yarımadada hem alışveriş hem de keyifli bir gezi yapma imkanı bulan ziyaretçiler, günü dolu dolu değerlendirdi.

İstanbul dışında yaşayan ve bayram için kente gelen bir ziyaretçi, “Bayram alışverişine geldim. Her geldiğimizde burayı gezmeden gitmiyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz, çocuklara hediyelik aldık, evin ihtiyaçlarını ve bayram için şeker, lokum gibi ürünleri temin ettik. Gayet güzel vakit geçiriyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Tarihi bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar ise bayramların eski neşesini kaybettiğini düşünüyor. Bir esnaf, “Eski bayramların tadı neşesi kalmadı. Sokaklar bile nispeten boş. Eskiden bayram yaklaştığında çerezleri dökme satardık, yoğun bir koşuşturma olurdu. Artık İstanbul’da yaşayanların büyük bölümü tatil için şehir dışına çıkıyor. Bu yüzden hareket eskisi kadar değil” şeklinde konuştu.

Eminönü’nde bayram alışverişinde en çok tercih edilen ürünler arasında kolonya, şekerleme çeşitleri, özel ambalajlı lokumlar, kuru yemişler ve çikolatalar yer alıyor. Özellikle Mısır Çarşısı’nın dar sokaklarında kurulan tezgahlar, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi yarımadanın bu köklü çarşısı, yüzyıllardır bayram hazırlıklarının vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor.