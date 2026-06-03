Milli Saraylar Başkanlığı, yerli ve yabancı ziyaretçilere tarih, müzik ve kültürel mirası aynı atmosferde buluşturan özel bir yaz programı sunuyor. Her yıl büyük ilgi gören mehteran gösterileri, bu yıl da İstanbul’un tarihi saraylarında ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Programlar, 30 Eylül tarihine kadar her salı Dolmabahçe Sarayı’nda, her çarşamba Topkapı Sarayı’nda ve her perşembe Yıldız Sarayı’nda düzenlenecek. Mehteran Birliği, bu tarihlerde belirtilen saraylarda konserler verecek. Gösteriler, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve kültürel mirasını günümüze taşıyan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Mehter, dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak kabul ediliyor. Selçuklulardan Osmanlılara uzanan köklü bir geleneğe sahip olan mehter teşkilatı, savaşlarda ordunun moralini yükseltme, düşmanı psikolojik olarak etkileme ve törenlerde devlet gücünü simgeleme görevini üstleniyordu. Yeniçeri Ocağı ile birlikte bir dönem kaldırılmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırılan mehter, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından başarıyla icra ediliyor.

Mehter repertuvarının en bilinen eserlerinden Ceddin Deden, asırlardır Osmanlı askeri musikisinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Hücum Marşı, savaş ritmini ve sefer sahnelerini canlı biçimde yansıtan eserler arasında yer alıyor. Genç Osman Marşı, Bağdat Seferi’nin hafızasını taşırken Fetih Marşı, fetih idealini ve tarihi yürüyüş ruhunu bugüne ulaştırıyor.

Plevne Marşı ise Gazi Osman Paşa’nın direnişini dile getiren güçlü anlatımıyla repertuvarın dikkat çekici eserleri arasında öne çıkıyor. Gösterilerde Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhâne-i Hakanî Marşı ve Ordu Marşı gibi klasikleşmiş parçalar da seslendiriliyor. Bu eserler, ziyaretçilerde hem nostalji hem de milli gurur duygusu uyandırıyor.

Mehter marşı gösterileri, Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine Kapısı önünde, Topkapı Sarayı’nın Babüssaade girişinde ve Yıldız Sarayı’nın birinci avlusunda saat 11.00’de başlayacak. Ziyaretçiler, sarayların muhteşem mimarisi eşliğinde mehterin güçlü ritimlerini dinleyerek unutulmaz anlar yaşayacak. Etkinlikler, hem ücretsiz hem de halka açık olarak gerçekleştiriliyor.

Tarihe tanıklık ettiğini belirten bir ziyaretçi, böyle bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Bu tür etkinlikler duygularımızı daha da güçlendiriyor, diye ifade etti. Benzer yorumlar yapan birçok ziyaretçi, mehter gösterilerinin ailece keyif alınabilecek, eğitici ve eğlenceli bir aktivite olduğunu vurguluyor.