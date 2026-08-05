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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz’da İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarının kırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bir kişinin hazire içerisinde bulunan tarihi mezarlara taş fırlatarak fırlatarak zarar verdiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve tanık ifadelerini alan polis, olayı İ.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında 'İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme' ile 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.