Edirne’de Osmanlı döneminde inşa edilen Mahmudiye Kışlası’nda yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, eski Edirne Kapalı Cezaevi olarak da bilinen yapının tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını söyledi.

Akar, kışlanın Edirne’nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirterek, yapının Osmanlı’nın batılılaşma dönemine ait mimari özellikleri yansıttığını ifade etti.

ASLINA UYGUN ONARIM YAPILIYOR

Ağustos 2025’ten bu yana sürdürülen restorasyon kapsamında yapının zamanla zarar gören bölümlerinde güçlendirme ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde taşıyıcı duvarlarda sağlamlaştırma yapılırken, hasarlı bölümler aslına uygun şekilde yenileniyor.

Ayrıca çatı, kapı, pencere ve iç mekânlarda da restorasyon ve konservasyon uygulamaları sürdürülüyor. Yetkililer, çalışmalar sırasında yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına özel önem verildiğini vurguluyor.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLMASI PLANLANIYOR

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Mahmudiye Kışlası’nın kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir mekân olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla yapının kent hafızasının önemli bir parçası olarak yeniden işlev kazanması ve Edirne’nin turizm ile kültür hayatına katkı sağlaması hedefleniyor.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH

Kaynaklara göre Mahmudiye Kışlası, Sultan II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için inşa edildi. 1826’da yapımına başlanan kışla, 1827’de tamamlandı ve Tunca Nehri kıyısında, Edirne Sarayı’nın kuzeyinde yer aldı.

Dikdörtgen planlı ve orta avlulu olarak inşa edilen yapı, tarih boyunca çeşitli yangınlar ve savaşlarda zarar gördü.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında askeri işlevini yitiren kışla, 1932 yılında cezaevine dönüştürüldü ve uzun yıllar Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanıldı. 2022 yılında ise kışla ve çevresi Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.