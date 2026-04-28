Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 32. haftada Samsunspor karşısında galibiyet alması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kulüpte ise şampiyonluk kutlamalarına yönelik hazırlıklar başladı.

YENİKAPI’DA BÜYÜK KUTLAMA PLANI

Haluk Yürekli, tv100’de yaptığı açıklamada Yenikapı’da organize bir şampiyonluk kutlaması planlandığını aktardı.

Yürekli, planla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Samsun maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları hedefleniyor. Samsunspor maçında şampiyon olduktan sonra bir sonraki gün ile ilgili planları var. Samsunspor maçında şampiyon olurlarsa kupayı Antalyspor maçında, stadyumda almak istiyorlar. O maçı cumartesi oynayıp Pazar günü Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması için plan yapıyorlar. Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması yapacaklar. Onunla ilgili bir hazırlık var. Bu kez sayısal olarak daha az sanatçıyla daha organize bir şampiyonluk kutlaması planları var. Hava durumuna bakacaklar. Geçen seneyi unutturmak istiyorlar. Daha derli toplu, her anının planlandığı Yenikapı şampiyonluk kutlamasını organize etmeye çalışıyorlar.”

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu kez daha planlı ve düzenli bir kutlama organizasyonu hedeflediği belirtildi.