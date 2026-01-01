Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Vondelkerk Kilisesi’nde yeni yıl kutlamaları sırasında yerel saatle 02.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangında kilisenin kulesinin çöktüğünü belirterek, tedbir amacıyla çevrede yaşayanların tahliye edildiğini açıkladı.

Bölgede acil durum ilan edildiğini kaydeden Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü, 154 yıllık kilisenin yıkılabileceğini ifade etti.

Kilise, 1872 yılında inşa edilmişti ve 1977'ye kadar Katolik Kilisesi olarak kullanıldı. 48 yıldır ise sadece özel etkinlikler için kullanılıyordu.