Türkiye’nin yöresel ürün çeşitliliği açısından öne çıkan şehirlerinden Elazığ’daki 95 yıllık Kapalı Çarşı’da, Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Vatandaşlar bayram hazırlıkları kapsamında şeker, tel kadayıf ve ceviz gibi ürünlere yoğun ilgi gösterirken, oluşan kalabalık esnafın da yüzünü güldürüyor.

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, bayram atmosferinin en çok çarşıda hissedildiğini ifade ederek, “Bugün arife günü olmasına rağmen önceki günlerde oldukça yoğun bir hareketlilik vardı. Arife günlerinde genellikle vatandaşların bir kısmı köylerine gidiyor, bir kısmı da mezarlık ziyaretleri yaptığı için çarşı biraz daha sakin oluyor. Ancak bayrama birkaç gün kala ciddi bir yoğunluk oluştu. Bayramın heyecanı Kapalı Çarşı’da fazlasıyla hissedildi. Esnaf satışlardan memnun kaldı. Üstelik fiyatlar geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermedi. En fazla rağbet gören ürünler arasında kadayıf, bayram şekeri ve ceviz yer aldı. Vatandaşlar özellikle tatlılık ürünlerine ilgi gösterdi” dedi.