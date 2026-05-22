Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan kale özgün mimarisine sadık kalınarak restore ediliyor. Yüzyıllardır şehrin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan yapı, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hem tarihi mirasın korunmasına katkı sunacak hem de turizm açısından daha cazip bir merkez haline gelecek. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak kalenin yeniden ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Restorasyon sürecinde kale surları ve taş duvarlarda detaylı temizlik, güçlendirme ve derz yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde zarar gören bölümler, yapının tarihi dokusuna uygun yöntemlerle onarılırken, hasarlı alanlarda kullanılacak taşların seçimi ve hazırlanması da titizlikle yürütülüyor. Uzman ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, kalenin tarihi karakterinin korunması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Kullanılan teknikler ve malzemeler de yapının özgün yapısına zarar vermeyecek şekilde belirleniyor.

Projede yalnızca yapısal yenileme değil, ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Kale içerisinde sosyal alanlar ve ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni bölümler oluşturulurken, çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Yenilenen yürüyüş yolları, altyapı çalışmaları ve ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesine yönelik düzenlemeler sayesinde tarihi alan daha düzenli ve erişilebilir bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında dikkat çeken yeniliklerden biri de ziyaretçi karşılama merkezi oldu. Çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen merkez, ziyaretçilerin bilgilendirileceği ve yönlendirileceği çok amaçlı bir alan olarak tasarlanıyor. Modern mimari anlayışla hazırlanan merkezde dijital tanıtım ekranları, rehberlik hizmetleri ve bilgilendirme alanları yer alacak. Böylece ziyaretçilere kalenin tarihi geçmişi, mimari yapısı ve Millî Mücadele dönemindeki önemi daha etkili bir şekilde aktarılacak.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş Kalesi’nin daha güvenli, düzenli ve estetik bir ziyaret alanına dönüşmesi hedefleniyor. Güçlendirilen yapısı, yenilenen gezi güzergahları ve ziyaretçi odaklı düzenlemeleri sayesinde kalenin, şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunması bekleniyor. Proje aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fırat Görgel, tarihi kalenin şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, restorasyon çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti. Görgel, kalenin yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasını ve Millî Mücadele ruhunu yansıtan önemli bir miras olduğunu vurguladı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte kalenin hem vatandaşlar hem de yerli ve yabancı turistler için daha nitelikli bir ziyaret alanına dönüşeceğini söyledi.