Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kritik hesaplama ortaya çıktı. Emekli aylığının miktarında yalnızca prim gün sayısı ve çalışma süresi değil; dilekçenin sisteme girildiği yıl ve buna bağlı olarak belirlenen güncelleme katsayısı hayati rol oynuyor. Yapılan son analizler; emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenler ile 2027’ye erteleyenler arasında aylık bağlama oranlarında telafisi zor maaş farkları oluşacağını gösteriyor. İşte emekli maaşını belirleyen 3 dönem, 4 temel kriter ve dilekçe tarihindeki o kritik detaylar...
Tarihi kaçıran emekli ömür boyu düşük maaş alacak: Katsayı farkı açıklandı
Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kritik hesaplama ortaya çıktı. Emekli aylığının miktarında yalnızca prim gün sayısı ve çalışma süresi değil; dilekçenin sisteme girildiği yıl ve buna bağlı olarak belirlenen güncelleme katsayısı hayati rol oynuyor.Cemile Kurel
2026 ile 2027 Yılları Arasındaki Fark: Katsayılar Ne Söylüyor?
Uzman değerlendirmelerine göre, emeklilik başvurusunun yapıldığı yıla bağlı olarak sisteme dahil edilen güncelleme katsayıları belirgin değişiklikler gösteriyor. Bu durum dilekçeyi erteleyenlerin ömür boyu daha düşük maaş almasına yol açabiliyor:
2026 Yılı Dilekçeleri
2025 yılı enflasyon ve büyüme verileri baz alınarak hesaplanan güncelleme katsayısının 1,3197 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
2027 Yılı Dilekçeleri
İlerleyen döneme ait beklentiler doğrultusunda tahmini güncelleme katsayısının 1,2714 civarında kalacağı öngörülüyor.
Bu veriler doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde emeklilik başvurusunda bulunmanın, katsayı farkı nedeniyle aylık bağlama tutarına doğrudan avantaj sağlayacağı belirtiliyor.
Emekli Maaşı Hesabında Dikkate Alınan 3 Ayrı Dönem
Sözcü'de yer alan habere göre mevcut mevzuata göre emekli aylığı tek bir sistem üzerinden hesaplanmıyor. Çalışma hayatı 3 ayrı döneme ayrılarak değerlendiriliyor ve her dönemin kuralı nihai maaşı oluşturuyor:
1999 Öncesi Dönem
Aylık bağlama oranlarının (ABO) en yüksek olduğu altın yıllar olarak dikkate alınıyor.
1999 - 2008 Arası Dönem
Farklı bir güncelleme katsayısı ve ülke büyüme hızı hesaba dahil ediliyor.
Ekim 2008 Sonrası Dönem
Güncel sistem kuralları ve son aylık bağlama oranları geçerli oluyor.
Her üç döneme ait hesaplama ayrı ayrı gerçekleştirilip birleştirilerek nihai emekli aylığı tutarı belirleniyor.
Yüksek Emekli Maaşı İçin 4 Temel Kriter
Emekli aylığının miktarını yükselten ana faktörler ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:
Prime Esas Kazanç (PEK): Çalışma süresince SGK'ya bildirilen brüt maaş seviyesi.
Aylık Bağlama Oranı (ABO): Toplam prim gün sayısına göre belirlenen oran.
Güncelleme Katsayısı: Yıllık enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına dayanan katsayı.
Ek Ödemeler: İkramiye, prim ve düzenli ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi.
Çift Sigorta İpucu: Eş zamanlı olarak birden fazla iş yerinde sigortalı çalışılması durumunda toplam prim günü artmasa da, prime esas kazanç (PEK) toplamı yükseldiği için bu durum emekli maaşına doğrudan olumlu yansıyor.