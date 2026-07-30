Tarihi kaçıran emekli ömür boyu düşük maaş alacak: Katsayı farkı açıklandı

Yüksek Emekli Maaşı İçin 4 Temel Kriter

Emekli aylığının miktarını yükselten ana faktörler ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:

Prime Esas Kazanç (PEK): Çalışma süresince SGK'ya bildirilen brüt maaş seviyesi.

Aylık Bağlama Oranı (ABO): Toplam prim gün sayısına göre belirlenen oran.

Güncelleme Katsayısı: Yıllık enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına dayanan katsayı.

Ek Ödemeler: İkramiye, prim ve düzenli ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi.

Çift Sigorta İpucu: Eş zamanlı olarak birden fazla iş yerinde sigortalı çalışılması durumunda toplam prim günü artmasa da, prime esas kazanç (PEK) toplamı yükseldiği için bu durum emekli maaşına doğrudan olumlu yansıyor.