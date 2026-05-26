Çin’in kuzeybatı kesimindeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli’nden hareket eden iki Kırgız kızı, geçmişin izlerini takip ettikleri zorlu bir yolculuğu başarıyla tamamladı. 5 Mayıs tarihinde at sırtında yola çıkan gezginler, tarihi İpek Yolu güzergahını kullanarak 20 gün boyunca pedal yerine nalların sesini takip etti ve Kırgızistan topraklarına ayak bastı.

Gözüpek iki Kırgız kızı, Kırgızistan sınırına ulaştıklarında sınır muhafızları ve bölge halkı tarafından ellerinde çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.

KÖYLERDE GELENEKSEL DANSLAR VE ŞARKILARLA KARŞILANDILAR

Süvariler, güzergah boyunca uğradıkları Kırgız köylerinde de yerel halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendileri için düzenlenen özel karşılama merasimlerinde geleneksel Kırgız dans gösterileri sahnelendi, hep bir ağızdan yöresel şarkılar seslendirildi.

"ATALARIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ"

Bu destansı seyahatin her anını adım adım sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan kızlardan Rızaa, yolculuğun amacını şu sözlerle özetlemişti:

"Atalarımızın izinden gidiyoruz. Onların yüzyıllar önce geçtiği yollardan geçiyor, dağları ve nehirleri aşıyoruz."

Sosyal medya platformlarında milyonların beğenisini toplayan ve geniş kitlelerce paylaşılan bu anlamlı seyahat, iki ülke arasındaki ortak kültür ile köklü geleneklerin yeniden canlandırılması açısından büyük dikkat çekti. Resmi verilere göre, yolculuğun başladığı Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli sınırları içerisinde 165 binden fazla Kırgız nüfusun yaşamını sürdürdüğü biliniyor.