19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 106 isim tutuklanmıştı. 237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlanmıştı. İddianamede İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep ediliyor. İBB Başkanı için toplamda 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik davanın 9 Mart Pazartesi ilk duruşması görülecek. Duruşma öncesi CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Açıklamalarda Bulundu.

‘HUKUKTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

19 Mart sonrası yaşananların hiçbirinin hukukla alakası olmadığının altını çizen Suiçmez, "Pazartesi başlayacak olan duruşmanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne olacağını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla burada hukuktan söz etmek mümkün değil. Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden çok yürüyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Herkesin mahkemede olacağını söyleyen Suiçmez, “Pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte” yorumunda bulundu.

‘DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK’

Mahkemeye esas damga vuracak olan olayın ise ifadeler olacağının altını çizen Suiçmez, şunları dile getirdi:

Türkiye demokrasi tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de örnek günlerden biri olacak, hafta olacak, ay olacak. Daha sonra tabii uzunca yargılama süresi de devam edecek. Halkın demokrasiye sahip çıkma isteği, halkın kendi iradesine sahip çıkmak isteği, halkın kendisini cumhurbaşkanı olmak üzere istediği Ekrem İmamoğlu'na sahip olma isteği bu süreç içerisinde de artarak devam edecek diye düşünüyorum.