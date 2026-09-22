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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldenin tarihi hamamının özgün mimarisine uygun şekilde restore edilerek yeniden kültür hayatına kazandırılması için Tarihi Kentler Birliği ile iş birliği içerisinde somut adımlar atmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Kayseri’de gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği II. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Toplantı kapsamında belediye başkanlarıyla bir araya gelen Dilsiz, şehirlerin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bayırköy’ün tarihi değerlerini yeniden yaşatmak ve beldenin kültürel kimliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Dilsiz, özellikle tarihi hamamın restorasyonu konusunda önemli bir adım atmayı planladıklarını ifade etti.

Dilsiz, tarihi hamamın özgün mimarisine uygun şekilde restore edilerek yeniden Bayırköy’ün kültür hayatına kazandırılması için Tarihi Kentler Birliği ile iş birliği içerisinde somut adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Dilsiz, “Geçmişine sahip çıkmayan kentlerin geleceğini güçlü şekilde kuramayacağına inanıyoruz. Bayırköy’ün tarihini koruyacağız, kültürünü yaşatacağız ve bu mirası gelecek nesillere gururla bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Dilsiz, Bayırköy’ü geçmişinden aldığı güçle geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.