Kadınlar 10 metre havalı tüfek takım müsabakasında ay-yıldızlı sporcular gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun duyurusuna göre, elemelerde mücadele eden Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun'un bireysel performanslarının toplamı 1895,5 puan oldu.

Bu skorla milli takım, Avrupa sıralamasında ikinci sıraya yerleşerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Söz konusu sonuç, Türkiye'nin kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk kez ikincilik elde etmesi anlamına geliyor.