MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin video paylaştı.
Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde tarihi görüntülerden oluşan özel bir paylaşım yaptı. Bağımsızlığın mührü olarak nitelendirilen 26 Ağustos 1922’deki taarruzu anan bakanlık, Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle yad etti.Kaynak: DHA
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı.
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Paylaşımda, "Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz’un ilk adımı atıldı.
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104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş; cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı.
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