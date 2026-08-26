Yeniçağ Gazetesi
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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde tarihi görüntülerden oluşan özel bir paylaşım yaptı. Bağımsızlığın mührü olarak nitelendirilen 26 Ağustos 1922’deki taarruzu anan bakanlık, Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle yad etti.

Kaynak: DHA
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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 1

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin video paylaştı.

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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 2

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı.

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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 3

Paylaşımda, "Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz’un ilk adımı atıldı.

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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 4

104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş; cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı.

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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 5
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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 6
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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 7
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Tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı: İşte bağımsızlığın ilk adımı - Resim: 8
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