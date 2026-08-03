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Bilal Saygılı, yaptığı değerlendirmede, 1935 yılında inşa edilerek hizmet vermeye başlayan köprüde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Menemen Belediyesinin iş birliğiyle tamamlandığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde hizmete açılan köprünün, yaklaşık 90 yıl sonra gerçekleştirilen onarım çalışmaları nedeniyle 2 yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden araç trafiğine açıldığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet dönemimizin ilk bayındırlık eserlerinden biri olan ve kültürel sit statüsü taşıyan bu kıymetli eser, yenilenen yüzüyle hem tarihimize sahip çıkmanın hem de geçmişten geleceğe güçlü bir miras bırakmanın güzel bir örneği oldu. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan tarihi Gediz Köprüsü, artık yeniden hemşehrilerimize hizmet veriyor."