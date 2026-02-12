Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “merdiven altı üretim” ihbarı üzerine bir yemek imalathanesine baskın denetim yaptı. Hijyene aykırı koşullarda, son kullanma tarihi geçmiş malzemelerle, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinin kapısına mühür vuruldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin olarak, "Halkımızın sağlığını riske atan her türlü faaliyete karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Karşıyaka Belediyesi, Tersane Mahallesi’nde kaçak bir yemek imalathanesini mühürledi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri baskın denetimde ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinde hijyen standartlarının sağlanmadığı, gıda güvenliğini riske atan ihmallerin bulunduğu tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Tespitler tutanak altına alınırken, imalathane kapatılarak yasal işlem başlatıldı.