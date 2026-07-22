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Kaynak: Haber Merkezi

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı’na gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek halk sağlığını tehdit eden devasa boyutta bayat ürüne el koydu. Yapılan denetimde, yaş pasta üretiminde kullanılan binlerce koli ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Iğdır’da vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimlere bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı’na yapılan bir şikayeti değerlendiren Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu üretim tesisine baskın düzenledi.

72 FARKLI ÜRÜN GRUBU TESPİT EDİLDİ

İş yerinde detaylı inceleme yapan zabıta ekipleri, yaş pasta imalatında kullanılan malzemeleri tek tek kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda; pasta yapımında temel malzeme olarak kullanılan 72 farklı ürün grubundan oluşan, toplam 1.500 koli malzemenin son kullanma tarihinin (SKT) geçmiş olduğu tespit edildi.

TONLARCA ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Halk sağlığını doğrudan tehlikeye atan ve piyasaya sürülmesi durumunda büyük bir risk oluşturacak olan tarihi geçmiş ürünlere zabıta ekipleri tarafından derhal el konuldu. Muhafaza altına alınan tonlarca ürün, çöp döküm sahasına götürülerek imha edildi.