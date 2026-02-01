Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, yine performansıyla geceye damga vurdu. Houston Rockets, kendi evinde Dallas Mavericks‘i 111-107 mağlup etti.
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi
NBA’de Alperen Şengün rüzgarı esiyor. Milli starın takımı Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i ağırladı. Şengün, maçta double-double ile şov yaparken, takımının galibiyet almasında da son saniyede attığı basketle önemli rol oynadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Alperen Şengün performansı ise taraftarları adeta mest etti. Alınan galibiyetle birlikte Rockets, derecesini 30-17’ye taşırken Mavericks ise 49. maçında 30. Mağlubiyetini almış oldu.
ALPEREN NBA’DE GECEYE DAMGA VURDU
Houston Rockets’ta Alperen Şengün, skor anlamında zorlandığı bir gece geçirse de double-double’a göz kırptı ve karşılaşmayı 14 sayı – 14 ribaund – 7 asist ile tamamladı.
SON SANİYEDE ATTIĞI SAYIYLA TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI
Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı.
Karşılaşmanın son saniyelerine 107-107 eşitlikle girilirken, Milli basketçimiz sırtına aldığı rakibini sürklase ederek potaya yöneldi ve basketi buldu.
Houston bu basketle maçı kazanma anlamında büyük avantaj elde etti.