Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi

Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi

NBA’de Alperen Şengün rüzgarı esiyor. Milli starın takımı Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i ağırladı. Şengün, maçta double-double ile şov yaparken, takımının galibiyet almasında da son saniyede attığı basketle önemli rol oynadı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi - Resim: 1

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, yine performansıyla geceye damga vurdu. Houston Rockets, kendi evinde Dallas Mavericks‘i 111-107 mağlup etti.

1 5
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi - Resim: 2

Alperen Şengün performansı ise taraftarları adeta mest etti. Alınan galibiyetle birlikte Rockets, derecesini 30-17’ye taşırken Mavericks ise 49. maçında 30. Mağlubiyetini almış oldu.

2 5
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi - Resim: 3

ALPEREN NBA’DE GECEYE DAMGA VURDU

Houston Rockets’ta Alperen Şengün, skor anlamında zorlandığı bir gece geçirse de double-double’a göz kırptı ve karşılaşmayı 14 sayı – 14 ribaund – 7 asist ile tamamladı.

3 5
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi - Resim: 4

SON SANİYEDE ATTIĞI SAYIYLA TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı.

4 5
Tarihi gece… Alperen Şengün’den NBA'de double-double şov: Rockets, Mavericks'i son saniyede devirdi - Resim: 5

Karşılaşmanın son saniyelerine 107-107 eşitlikle girilirken, Milli basketçimiz sırtına aldığı rakibini sürklase ederek potaya yöneldi ve basketi buldu.

Houston bu basketle maçı kazanma anlamında büyük avantaj elde etti.

5 5
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro