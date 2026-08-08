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Kaynak: İHA

Yangın, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Yukarı Mahalle Akrapol sokakta bulunan tarihi evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı boş tarihi evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından yapılan soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.