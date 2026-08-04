Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda yüzlerce tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parça ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta 228 sikke ile 28 tarihi obje bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
SATMAYA ÇALIŞTIĞI BİLGİSİ ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.F. isimli şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen istihbari çalışmaların ardından şüphelinin kullandığı araç, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduruldu.
ARAÇTAN 228 SİKKE VE 28 TARİHİ OBJE ÇIKTI
Araçta yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 adet sikke ile 28 adet tarihi obje ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak uzman incelemelerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.