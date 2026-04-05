Tarihi cezaevi Alcatraz yeniden açılacak mı? Dönemin en büyük suçluları burada yatmıştı

06 Nisan 2026 Pazartesi
ABD’nin San Francisco kentinde bulunan ve bir dönemin en büyük suçlularını cezasını çektiği Alcatraz hapishanesinin yeniden açılma ihtimali gündeme geldi. ABD Başkanı Trump’ın denizin ortasındaki tarihi hapishaneyi yeniden açmayı planladığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2027 mali yılı için önerdiği bütçenin bir parçası olarak meşhur Alcatraz hapishanesini yeniden açmak istiyor. Trump, bu proje için 152 milyon dolar talep ediyor.

San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü yakınlarında bulunan ve "Kaya" olarak da bilinen Alcatraz bir zamanlar ülkenin en kötü şöhretli hapishanelerinden biri olarak kabul edilse de son yıllarda turistik bir cazibe merkezi olarak hizmet veriyor.

Bütçe talebi, "Alcatraz'ı son teknoloji ürünü, güvenli bir hapishane tesisi olarak yeniden inşa etmeyi" amaçlıyor. Plan, Kaliforniya'daki politikacılar tarafından şüpheyle karşılanırken projenin nihai maliyeti ve Alcatraz'ı aktif bir hapishane olarak çalıştırmanın zorlukları hakkında sorular gündeme geliyor.

Alcatraz, turistik bir alan olarak Milli Park Servisi tarafından işletiliyor. ABD Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Nancy Pelosi, Trump yönetiminin bütçe teklifinin "saçma olduğunu ve doğrudan reddedilmesi gerektiğini" söylüyor.

Pelosi, "Alcatraz'ı modern bir hapishaneye dönüştürmek, vergi mükelleflerinin parasının israfından ve Amerikan halkının zekasına hakaretten başka bir şey olmayacak aptalca bir fikir" diyor. Talebin ABD Kongresi tarafından onaylanması da gerekiyor.

TURİSTİK BİR TESİS OLARAK 60 MİLYON DOLAR GELİR GETİRİYOR

Pelosi ayrıca San Francisco'daki diğer politikacıların da dile getirdiği, Alcatraz'ı tekrar işleyen bir hapishaneye dönüştürmenin "ikonik bir dönüm noktası"nın kaybı anlamına geleceği endişesini dile getiriyor.

Milli Park Servisi'ne göre tesis şu anda bir cazibe merkezi olarak 60 milyon dolar gelir sağlıyor. Cezaevinin aktif bir tesis olarak yeniden açılması için gerekli olan para, Cezaevleri Bürosu'na yapılan 1,7 milyar dolarlık yatırımın bir parçası.

Geçen yıl Truth Social'da planlarını açıklayan Trump, "Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'yla önemli ölçüde genişletilmiş ve yeniden inşa edilmiş bir ALCATRAZ'ı yeniden açmakla görevlendirdiğini" söylemişti.

Trump, hapishanenin "Amerika'nın en acımasız ve şiddetli suçlularını" barındıracağını belirtmişti. Trump'ın planına daha önce de eleştiri yöneltilmiş; adada akan su ve kanalizasyonun bulunmadığına ve tüm malzemelerin tekneyle getirilmesi gerektiğine işaret edilmişti.

1963 yılında kapatılan Alcatraz, bir deniz savunma kalesi olarak inşa edilmişti. İşletmesi 1930'lu yıllarda Adalet Bakanlığı tarafından devralınmış; önce askeri hapishaneye, ardından da federal hapishaneye dönüştürülmüştü. En önemli mahkumlardan bazıları arasında kötü şöhretli gangsterler Al Capone, Mickey Cohen ve George "Makineli Tüfek" Kelly yer almıştı.

Alcatraz, başta Burt Lancaster'ın başrol oynadığı 1962 yapımı Alcatraz Kuşçusu, Clint Eastwood'un başrolde olduğu 1979 yapımı Alcatraz'dan Kaçış, Sean Connery ve Nicolas Cage'in kamera karşısına geçtiği 1996 yapımı The Rock filmi olmak üzere birçok filmde mekan olarak hizmet vermişti.

