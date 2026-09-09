Tarihi çarşının acı hali: Fatih Sultan Mehmet’in emaneti

Yapının turizm için önemine de değinen Yavaşçay, "Onun dışında bu yapının farklı bir amaçla kullanılması lazım; çünkü burası turizmin merkezi ve turizmin merkezinde bu yapının böyle gözükmesi hiç hoş değil. Avrupa’da birçok örneği var. Ya bir sergi alanına, müzeye ya da eski amacına uygun şekilde kumaşların satıldığı bir yere dönüştürülebilir." dedi.