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Kaynak: AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi, Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ev sahipliği yaptı. Çamlık Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık mücadelesini Feyzullah Aktürk kazandı.

466 GÜREŞÇİ ER MEYDANINA ÇIKTI

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü anısına düzenlenen tarihi organizasyona farklı kategorilerde toplam 466 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık kategorisinde ise 67 pehlivan, altın kemere uzanabilmek için er meydanında mücadele verdi.

BAŞPEHLİVAN FEYZULLAH AKTÜRK

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından rakiplerini geride bırakan Feyzullah Aktürk, Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Organizasyonda Abdullah Güngör ikinci, Erkan Taş ise üçüncü sırayı aldı.

ÇARDAK'TA GÜREŞE YOĞUN İLGİ

Tarihi organizasyonu Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.