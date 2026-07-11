Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camideki halıyı çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük
İzmit’te tarihi bir camide sabah namazına gelenler halının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Caminin kamerasına yakalan şüpheli polisin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Kaynak: DHA
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Karabaş Mahallesi’ndeki İzmit Yeni Cuma Camii’nde meydana geldi. Camiye giren bir şüpheli, kadınlar bölümü girişindeki halıyı toplayarak uzaklaştı.
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18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
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