Yeniçağ Gazetesi
11 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük

Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük

İzmit’te tarihi bir camide sabah namazına gelenler halının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Caminin kamerasına yakalan şüpheli polisin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camideki halıyı çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 6
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 2

Karabaş Mahallesi’ndeki İzmit Yeni Cuma Camii’nde meydana geldi. Camiye giren bir şüpheli, kadınlar bölümü girişindeki halıyı toplayarak uzaklaştı.

2 6
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 3
3 6
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 4

18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

4 6
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 5

Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

5 6
Tarihi camideki halıyı böyle çaldı: Yaşı küçük, suç dosyası büyük - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro