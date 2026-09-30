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Fransız futbolunun köklü ekiplerinden Girondins de Bordeaux el değiştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Gerard Lopez'in şirketi ile yatırım fonu Park Bench arasında satış konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

1 EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞMAYA VARILDIĞI DUYURULDU

Anlaşmanın dikkat çeken kısmı ise satış bedeli oldu. Bordeaux, kulübün sembolik 1 euro karşılığında devredildiğini ve mevcut borçların yeni yatırımcı tarafından üstlenileceğini açıkladı.

BORDEAUX'NUN YENİ SAHİBİ PARK BENCH

Veri analizi ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren, aynı zamanda çeşitli yatırımları bulunan Park Bench'in sahipleri Amerikalı Evan Sofer ile İngiliz James Bord.

Fonun futboldaki ilk yatırımı da Bordeaux değil. Park Bench'in İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Cordoba'da hisseleri bulunurken İskoçya 2. Ligi ekiplerinden Dunfermline Athletic'in de çoğunluk hissedarı konumunda.

FRANSA ŞAMPİYONLUĞUNDAN 6. LİGE

Bordeaux'da Gerard Lopez dönemi 2021'de başlamıştı. Ancak Fransa'da 6 kez lig şampiyonluğu yaşayan kulüp, takip eden yıllarda hem sportif hem de mali açıdan büyük bir gerileme yaşadı.

2021-2022 sezonunun sonunda Ligue 1'den Ligue 2'ye düşen Bordeaux, mali sorunlar nedeniyle 2024 yazında idari kararla National 2'ye, yani Fransa'nın dördüncü ligine kadar geriledi.

Bu yaz ulusal liglerden de çıkarılan Fransız ekibinin, gerçekleştirilen satışın ardından Regional 1'de, Fransa futbolunun altıncı seviyesinde mücadeleye etmesi bekleniyor.

Bir dönem Fransa futbolunun zirvesinde yer alan Bordeaux için 1 euroluk devir, kulübün yeniden yapılanma sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.