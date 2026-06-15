Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor

Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor

Türkiye’nin en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası için tarihi süreçte sona gelindi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, milli park ilanının birkaç hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini açıkladı. Karar, bölge turizmine yeni bir ivme kazandıracak.

Kaynak: AA / DHA
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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 1

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası için uzun süredir yürütülen “Milli Park” çalışmaları son aşamaya geldi. Bölgenin doğal zenginliklerinin korunması ve turizm potansiyelinin daha da artırılması amacıyla yürütülen süreçte artık gözler Resmi Gazete’de yayımlanacak karara çevrildi.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 2

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) programı kapsamında “Mükemmeliyet” ödülüne sahip olan Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki ziyaretçi yoğunluğunun da arttığı gözleniyor.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 3

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Nemrut Kalderası’nda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgenin yalnızca Bitlis için değil, tüm bölge için önemli bir turizm değeri taşıdığını belirtti.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 4

Karakaya, “Nemrut Kalderası ve Krater Gölü, doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Burası sadece ilimizin değil, bölgemizin dünyaya açılan kapılarından biridir” dedi.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 5

Yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmaların son aşamaya ulaştığını ifade eden Karakaya, ilgili bakanlıkların koordinasyonunda sürecin hızla ilerlediğini söyledi.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 6

RESMİ GAZETE BEKLENİYOR

Milli park ilanına ilişkin sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Karakaya, “Birkaç hafta içerisinde milli park ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızla geçtiğimiz yıl bölgede incelemelerde bulunduk. Ardından süreç hızlandı ve gerekli destekler sağlandı. Bu yıl bazı çalışmalar başlayacak. Projelerin büyük bölümünü ise gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı planlar doğrultusunda hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 7

TURİZME VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Koruma-kullanma dengesi gözetilerek hazırlanacak projeler kapsamında Nemrut Kalderası’nın doğal yapısı korunurken, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi planlanıyor. Kalderanın temizliği, ulaşım olanakları ve ziyaretçi hizmetlerinin iyileştirilmesiyle bölgenin cazibesinin daha da artması hedefleniyor.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 8

Karakaya, “Nemrut Kalderası hem Bitlisli hemşehrilerimiz hem de ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için çok daha güzel bir noktaya ulaşacak” dedi.

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Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor - Resim: 9

Türkiye’nin en önemli doğal miras alanları arasında gösterilen Nemrut Kalderası’nın milli park statüsü kazanmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanması ve Bitlis ekonomisine güçlü katkı sağlaması bekleniyor.

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