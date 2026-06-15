Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası için uzun süredir yürütülen “Milli Park” çalışmaları son aşamaya geldi. Bölgenin doğal zenginliklerinin korunması ve turizm potansiyelinin daha da artırılması amacıyla yürütülen süreçte artık gözler Resmi Gazete’de yayımlanacak karara çevrildi.
Tarih verildi, gözler Resmi Gazete’de: Nemrut Kalderası milli park oluyor
Türkiye’nin en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası için tarihi süreçte sona gelindi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, milli park ilanının birkaç hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini açıkladı. Karar, bölge turizmine yeni bir ivme kazandıracak.Kaynak: AA / DHA
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) programı kapsamında “Mükemmeliyet” ödülüne sahip olan Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki ziyaretçi yoğunluğunun da arttığı gözleniyor.
ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ
Nemrut Kalderası’nda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgenin yalnızca Bitlis için değil, tüm bölge için önemli bir turizm değeri taşıdığını belirtti.
Karakaya, “Nemrut Kalderası ve Krater Gölü, doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Burası sadece ilimizin değil, bölgemizin dünyaya açılan kapılarından biridir” dedi.
Yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmaların son aşamaya ulaştığını ifade eden Karakaya, ilgili bakanlıkların koordinasyonunda sürecin hızla ilerlediğini söyledi.
RESMİ GAZETE BEKLENİYOR
Milli park ilanına ilişkin sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Karakaya, “Birkaç hafta içerisinde milli park ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızla geçtiğimiz yıl bölgede incelemelerde bulunduk. Ardından süreç hızlandı ve gerekli destekler sağlandı. Bu yıl bazı çalışmalar başlayacak. Projelerin büyük bölümünü ise gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı planlar doğrultusunda hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
TURİZME VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK
Koruma-kullanma dengesi gözetilerek hazırlanacak projeler kapsamında Nemrut Kalderası’nın doğal yapısı korunurken, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi planlanıyor. Kalderanın temizliği, ulaşım olanakları ve ziyaretçi hizmetlerinin iyileştirilmesiyle bölgenin cazibesinin daha da artması hedefleniyor.
Karakaya, “Nemrut Kalderası hem Bitlisli hemşehrilerimiz hem de ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için çok daha güzel bir noktaya ulaşacak” dedi.
Türkiye’nin en önemli doğal miras alanları arasında gösterilen Nemrut Kalderası’nın milli park statüsü kazanmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanması ve Bitlis ekonomisine güçlü katkı sağlaması bekleniyor.